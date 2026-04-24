Інтерфакс-Україна
Політика
09:36 24.04.2026

Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/EmmanuelMacron

Надання Європейським Союзом Україні кредиту є дуже важливим сигналом рішучості продовжувати спільну співпрацю, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Я вітаю надання кредиту ЄС Україні, що є дуже сильним сигналом нашої рішучості продовжувати співпрацю з Україною", – написав він у соцмережі Х у четвер ввечері.

Макрон додав, що угода, досягнута щодо 20-го пакету санкцій, також є чітким сигналом для Росії.

Крім того, як повідомив Макрон, на полях неформального засідання Європейської Ради на Кіпрі він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Відбувся всебічний огляд оборонної співпраці, необхідності подальшого посилення тиску на воєнну економіку Росії та роботи, яка виконується в рамках Коаліції рішучих.

"Наша підтримка не похитнеться ні сьогодні, ні завтра. Європа дотримується свого слова; вона буде твердо стояти на своєму", – резюмував Макрон.

Як повідомлялося, Європейський союз остаточно затвердив рішення надати Києву кредит на суму EUR90 млрд та ухвалив 20-й пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

Теги: #кредит #макрон #єс

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА