Трамп заявив, що не поспішатиме з Іраном і хоче укласти вигідну угоду, виключив застосування ядерної зброї

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент Дональд Трамп заявив, що не хоче поспішати з Іраном, а укласти вигідну угоду та виключив застосування ядерної зброї проти цієї країни.

"Я не хочу поспішати. У нас достатньо часу. Я хочу укласти вигідну угоду, яка захистить нашу країну та весь світ від божевільних з ядерною зброєю", - сказав він журналістам на брифінгу у Білому домі.

Він зазначив, що вони "Іран – ІФ-У) хочуть заключити угоду і тому США з ними ведуть переговори.

Також президента запитали щодо можливого застосування ядерної зброї проти Ірану, на що він відповів, що це "дурне запитання" та що "нікому не можна дозволяти застосовувати ядерну зброю".

Американський президент зазначив, що США досягли приблизно 75% поставлених цілей в Ірані. "Ми зупинилися трохи раніше, бо вони хотіли трохи перепочити. Наша блокада діє на 100%. І вони не мають жодних доходів", - сказав він.

Щодо запитання журналіста про можливе підвищення ціни на нафту до 200 доларів за барель Трамп сказав, що "немає нічого гіршого за ядерну зброю, яка знищує міста".