Інтерфакс-Україна
Політика
16:05 23.04.2026

Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

2 хв читати
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/11/26/poroshenko-12/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів телефонну розмову з європейською комісаркою з питань розширення Мартою Кос, яка повідомила йому про перспективи відкриття переговорів щодо членства вже наступного місяця або у червні.

"Мене запевнили, що якщо українці не зупиняться в реформах, то вже у травні або червні ми маємо величезні шанси де-факто відкрити переговори України щодо членства в ЄС", – написав Порошенко у Facebook в четвер.

За його словами, Кос наголосила на потребі узгодити графік розгляду законопроєктів у Верховній Раді, а також забезпечити, щоб український уряд був частиною перемовин. "А також, щоб позиція "Європейської Солідарності" враховувалась при ухваленні рішень. Це дасть можливість проводити голосування вже у складі майбутньої об’єднаної коаліції єдності, яка повністю підтримується нашими європейськими партнерами", – написав політик.

"Партнери зазначили, що двері Європейського Союзу для України відкриті. Єдине, що ніхто з неба скидати нам членство не буде. Це називається merit-based, тобто підтримка України відповідно до результатів, які ми досягли", – додав Порошенко.

Раніше повідомлялося, що в четвер Кос Голова обговорила у телефонній розмові відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС також із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Обговорили відкриття переговорних кластерів і подальші кроки України в процесі вступу до ЄС. Марта Кос висловила оптимізм щодо європейського майбутнього нашої держави та наголосила на важливій ролі Верховної Ради в просуванні євроінтеграції", – написав Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

Теги: #порошенко #єс #кос_марта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:26 23.04.2026
ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

17:12 23.04.2026
ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

17:08 23.04.2026
ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

17:02 23.04.2026
20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

16:38 23.04.2026
Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

15:41 23.04.2026
Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

15:03 23.04.2026
Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

14:56 23.04.2026
ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

13:44 23.04.2026
Спікер Ради Стефанчук та єврокомісарка Кос обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

08:56 23.04.2026
ЄС підтримав гарантією інвестпрограму Eximbanka та SlovakAid на EUR101 млн для "Укренерго" та "Укргідроенерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА