Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко провів телефонну розмову з європейською комісаркою з питань розширення Мартою Кос, яка повідомила йому про перспективи відкриття переговорів щодо членства вже наступного місяця або у червні.

"Мене запевнили, що якщо українці не зупиняться в реформах, то вже у травні або червні ми маємо величезні шанси де-факто відкрити переговори України щодо членства в ЄС", – написав Порошенко у Facebook в четвер.

За його словами, Кос наголосила на потребі узгодити графік розгляду законопроєктів у Верховній Раді, а також забезпечити, щоб український уряд був частиною перемовин. "А також, щоб позиція "Європейської Солідарності" враховувалась при ухваленні рішень. Це дасть можливість проводити голосування вже у складі майбутньої об’єднаної коаліції єдності, яка повністю підтримується нашими європейськими партнерами", – написав політик.

"Партнери зазначили, що двері Європейського Союзу для України відкриті. Єдине, що ніхто з неба скидати нам членство не буде. Це називається merit-based, тобто підтримка України відповідно до результатів, які ми досягли", – додав Порошенко.

Раніше повідомлялося, що в четвер Кос Голова обговорила у телефонній розмові відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС також із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Обговорили відкриття переговорних кластерів і подальші кроки України в процесі вступу до ЄС. Марта Кос висловила оптимізм щодо європейського майбутнього нашої держави та наголосила на важливій ролі Верховної Ради в просуванні євроінтеграції", – написав Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.