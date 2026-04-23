Стефанчука запросили на парламентський саміт спікерів країн G7

Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука запросили взяти участь у парламентському саміті спікерів країн G7 у Парижі.

"Щиро вдячний за запрошення на парламентський саміт спікерів країн G7, який відбудеться цього року у Парижі у рамках французького головування", – написав Стефанчук після зустрічі з послами країн Групи семи на своїй сторінці у Фейсбуці у четвер.

За його словами, під час зустрічі обговорювали питання подальшої підтримки України, її європейської інтеграції та роботи парламенту в умовах війни.

"G7 віддана нашому партнерству – підтримка України триває!" – зазначив Стефанчук.