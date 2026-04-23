Інтерфакс-Україна
Політика
15:04 23.04.2026

Стефанчука запросили на парламентський саміт спікерів країн G7



Голову Верховної Ради Руслана Стефанчука запросили взяти участь у парламентському саміті спікерів країн G7 у Парижі.

"Щиро вдячний за запрошення на парламентський саміт спікерів країн G7, який відбудеться цього року у Парижі у рамках французького головування", – написав Стефанчук після зустрічі з послами країн Групи семи на своїй сторінці у Фейсбуці у четвер.

За його словами, під час зустрічі обговорювали питання подальшої підтримки України, її європейської інтеграції та роботи парламенту в умовах війни.

"G7 віддана нашому партнерству – підтримка України триває!" – зазначив Стефанчук.

13:44 23.04.2026
Спікер Ради Стефанчук та єврокомісарка Кос обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

16:53 17.04.2026
Україна підписала Меморандум про відтермінування боргових платежів з Групою кредиторів з G7 та Паризького клубу

16:30 17.04.2026
Посли G7 вітають призначення нового керівника митниці за результатами прозорого конкурсу

10:28 13.04.2026
Стефанчук: Україна готова до діалогу з парламентом Угорщини на основі спільних європейських цінностей

15:11 10.04.2026
Макрон запросив Трампа на вечерю до Версаля після саміту G7

11:54 10.04.2026
Стефанчук закликав уряд прискорити створення правничого глосарія

17:07 02.04.2026
Стефанчук: Україна впровадить необхідні реформи для вступу в ЄС до 2027 року

23:15 13.03.2026
Стефанчук закликав утриматися від заяв щодо нардепів, які можуть порушувати презумпцію невинуватості та шкодити репутації Ради

09:12 11.03.2026
Президентка Бундестагу Німеччини вперше прибула з візитом до Києва після обрання - Стефанчук

