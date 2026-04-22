Інтерфакс-Україна
Політика
18:52 22.04.2026

Руху суден через Ормузьку протоку зараз практично немає – ЗМІ

1 хв читати
Судноплавство через Ормузьку протоку наразі майже зупинилося, повідомляє в середу Bloomberg.

За даними агентства, за середу з Перської затоки пішов лише один танкер для перевезення скрапленого природного газу, пов’язаний з Іраном. Рух у зворотному напрямку був таким же незначним.

Однак, за інформацією компанії Vortexa, незважаючи на блокаду США іранських портів, два супертанкери під прапорами Ірану Hero II і Hedy вийшли в Аравійське море.

За минулу добу судна прямували через Ормузьку протоку за маршрутом, схваленим Тегераном: він пролягає між іранськими островами Кешм і Ларак.

Водночас, за даними Vortexa, з моменту початку блокади США 13 квітня Ормузьку протоку й американські кордони минули щонайменше 34 танкери і газовози, пов’язані з Іраном.

Водночас, зазначає агентство, деякі судна можуть вимикати системи передавання сигналів про своє місцезнаходження, і протокою в реальності може проходити більше суден, ніж фіксують засоби стеження.

Теги: #ормузька_протока #судна #рух

20:53 19.04.2026
Зеленський щодо Ормузької протоки: Якщо є drone deal, в який входять морські дрони – то все може з'явитися

15:53 19.04.2026
Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

11:53 18.04.2026
Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

01:09 18.04.2026
Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

19:42 17.04.2026
Зеленський: Ми всі маємо працювати разом, щоб прибрати загрози в Ормузі

19:01 17.04.2026
Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

18:42 17.04.2026
Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

16:22 17.04.2026
Іран розблокував Ормузьку протоку

15:56 17.04.2026
Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА