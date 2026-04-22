Руху суден через Ормузьку протоку зараз практично немає – ЗМІ

Судноплавство через Ормузьку протоку наразі майже зупинилося, повідомляє в середу Bloomberg.

За даними агентства, за середу з Перської затоки пішов лише один танкер для перевезення скрапленого природного газу, пов’язаний з Іраном. Рух у зворотному напрямку був таким же незначним.

Однак, за інформацією компанії Vortexa, незважаючи на блокаду США іранських портів, два супертанкери під прапорами Ірану Hero II і Hedy вийшли в Аравійське море.

За минулу добу судна прямували через Ормузьку протоку за маршрутом, схваленим Тегераном: він пролягає між іранськими островами Кешм і Ларак.

Водночас, за даними Vortexa, з моменту початку блокади США 13 квітня Ормузьку протоку й американські кордони минули щонайменше 34 танкери і газовози, пов’язані з Іраном.

Водночас, зазначає агентство, деякі судна можуть вимикати системи передавання сигналів про своє місцезнаходження, і протокою в реальності може проходити більше суден, ніж фіксують засоби стеження.