18:25 22.04.2026

Україні потрібна відмова від популізму - Порошенко

Україні потрібна відмова від популізму - Порошенко
Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко у сьому річницю президентських виборів 2019-го року закликав владу відмовитись від популізму і об’єднати суспільство для перемоги та розвитку держави. Він наголосив, що Україні потрібні справжня, а не декларативна єдність, суспільна дискусія, сильна економіка і план досягнення миру.

"Сім років — цілком достатній час, щоб всі емоції вже вляглися. І достатній, щоб нарешті чесно подивитися самим на себе і дати відповідь на питання: що за цей час сталося з країною? Ми багато говоримо про війну, про фронт, про підтримку партнерів. І значно рідше говоримо про інше — про стан держави. Бо правда в тому, що сьогодні Україна — це країна, яка не лише воює. Це країна, яка виснажена. Людськи, економічно, інституційно. І перший крок до відновлення — це чесність", – сказав п’ятий президент у відеозверненні.

"Сім років тому в яскравих телевізійних форматах суспільство шукало простих відповідей на складні запитання. І це було зрозуміло. Бо люди хотіли і вірили в справедливість, у швидкі зміни, в мир врешті решт. І ми тоді всі почули дуже знайому обіцянку: що складне можна зробити простим. Що достатньо змінити обличчя — і зміниться система. Що держава — це щось на кшталт застосунку, який можна просто "оновити" за одну ніч. Як виявилося, держава — не смартфон. І "перезавантаження" тут іноді коштує значно дорожче, ніж новий екран. Але є речі, які не піддаються спрощенню. Держава — одна з них. І сьогодні ми маємо це сказати прямо: простих рішень не існує, досить брехати. Існують відповідальні рішення", – говорить Порошенко.

"Ми вистояли. І це величезне досягнення. Але вистояти — це ще не означає відновитися. І точно не означає перемогти в довгій перспективі. Вистояти — це як вижити після шторму. Але це не означає, що корабель автоматично став сучасним флотом. Сьогодні перед нами стоїть інше завдання — перезавантажити країну, яка тримається на межі своїх ресурсів. І це вже питання не окремої політичної сили. Це питання єдності. Не декларативної єдності, не єдності під гасла, а коаліції відповідальності. Коаліції, в якій різні політичні сили, які представляють свої виборців – різних українців – здатні домовлятися про головне: безпеку, економіку, інституції, майбутнє країни", – сказав лідер опозиції.

"Бо якщо політика — це лише боротьба за лайки, то держава дуже швидко починає працювати як коментарі під постами. Країна не витримає ще одного періоду, коли політика — це змагання гасел замість змагання рішень", – застерігає Порошенко.

"Друге, що нам потрібно повернути — це гідність. Все-таки ми пройшли через Революцію Гідності і знаємо цьому ціну. Гідність держави. Гідність інституцій. Гідність людини. Коли закон працює однаково для всіх. Коли держава поважає свого громадянина. І коли громадянин довіряє державі. Бо без гідності не існує довіри. А без довіри не існує країни", – переконаний Порошенко.

"Третє — нам потрібно повернути суспільну дискусію. Сьогодні політика занадто часто замінюється відосиками. Рішення — телеграм повідомленнями. А складні питання — дуже спрощеними відповідями. Ми навчилися дуже добре пояснювати, чому все добре. І значно гірше відповідаємо на те, що саме треба зробити, щоб стало краще? Бо країна такого масштабу не може розвиватися без відкритої, інтелектуальної, іноді складної розмови – з громадянським суспільством, бізнесом, інтелектуалами, регіональними лідерами, з політиками. Нам потрібна дискусія не для конфлікту і не для шоу нарешті. А для того, щоб знаходити кращі рішення, а не найзручніші. І саме тут ми маємо чітко сказати: Україні потрібна відмова від популізму", – наголосив п’ятий президент.

"Популізм — це коли складну проблему пояснюють дуже просто. А потім дуже складно пояснюють, чому нічого не вийшло. Бо популізм — це завжди коротка вигода і дуже висока та довга ціна. І цю ціну ми вже платили", – констатує Порошенко.

"Четверте — це економіка. Сильна економіка — це не просто про доходи. Це про здатність держави воювати, відновлюватися, розвиватися". – зауважує Петро Порошенко. За його словами, потрібна економіка, яка:

  • працює на оборону
  • створює робочі місця
  • повертає людей
  • дає перспективу.

"Бо країна, з якої виїжджають люди, не може бути сильною — навіть якщо в неї сильні промови і промовці. А люди повертаються не закликами. Вони повертаються туди, де є сенс жити", – пояснює Порошенко.

"І нарешті — найскладніше, але найважливіше. Ми маємо говорити чесно про завершення війни і мир не як про абстрактну мрію, а як про план. План миру, який включає силу армії, підтримку союзників, роль дипломатії і чітке розуміння наших національних інтересів. Бо "якось воно завершиться" — це не стратегія. Це спосіб не відповідати на складні питання. Це популізм. Війна не може бути безкінечною стратегією. Вона має бути етапом на шляху до перемоги і відновлення країни. І тут конче потрібна чесність. Без обіцянок швидкого миру. Але і без мовчання про те, що має бути далі і як воно має бути. Найгірше, що може зробити держава — це залишити суспільство без відповіді на питання "а що далі?", – застерігає Порошенко.

Він наголошує: Україна входить у новий етап, де вже недостатньо вижити. Потрібно відновити державу як систему, а це означає:

  • єдність — як відповідальність, а не гасло
  • гідність — як основа довіри
  • дискусію — як інструмент політики
  • відмову від популізму
  • чітке бачення завершення війни.

"Країна має почути врешті-решт план завершення війни. Бо тільки так ми можемо відповісти на головне питання: як із країни, яка вистояла, зробити країну, яка перемагає і розвивається", – резюмує Петро Порошенко.

 

