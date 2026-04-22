18:28 22.04.2026

Федоров: масштабуємо співпрацю з Іспанією у ППО, постачаннях далекобійних боєприпасів та виробництві дронів

Фото: https://t.me/zedigital

Міністр оборони України Михайло Федоров та міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес узгодили ключові напрями співпраці в сфері оборони – у посиленні ППО; у забезпеченні далекобійними артилерійськими боєприпасами; у масштабуванні виробництва українських дронів.

"Провів зустріч із міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Узгодили ключові напрями співпраці для посилення обороноздатності та реалізації ключових безпекових пріоритетів", – написав Федоров у Телеграмі у середу.

Він повідомив, що висловив вдячність Іспанії за рішення спрямувати €1 млрд допомоги у 2026 році. "Обговорили, як максимально ефективно використати цей ресурс відповідно до наших потреб. Окремо відзначив пакет допомоги, оголошений під час візиту, – бронемашини VAMTAC та партію 155-мм снарядів", – додав він.

За його словами, на зустрічі були узгоджені пріоритети співпраці: посилення ППО; забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами; масштабування виробництва українських дронів.

"Важливим є внесок Іспанії в механізм PURL та підтримка постачання ракет до систем Patriot – це критично для захисту неба й збереження інфраструктури. Працюємо над інтеграцією різних типів ракет і підвищенням ефективності їх застосування", – наголосив Федоров.

"Окремий трек – розвиток спроможностей ППО. Працюємо над модернізацією засобів, знятих із виробництва, та поглиблюємо кооперацію з Іспанією для розширення їхніх можливостей. Також обговорили участь Іспанії у спільному європейському проєкті зі створення протибалістичних рішень", – навів подробиці зустрічі український міністр оборони.

