Апеляційний суд дозволив Порошенко поділити майно з дружиною

Дружина народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Марина Порошенко виграла апеляційний розгляд у справі про поділ майна подружжя, Вінницький апеляційний суд задовольнив відповідну скаргу її представника.

"Апеляційну скаргу представника позивачки адвоката Мисенко Крістіни Вікторівни задовольнити. Рішення Вінницького міського суду Вінницької області від 03 лютого 2026 року скасувати і ухвалити нове. Позов задовольнити. Поділити майно, яке належить на праві спільної сумісної власності подружжю", – йдеться в тексті ухвали суду, текст якої оприлюднений сервісом Opendatabot.

Суд, зокрема, визнав за Мариною Порошенко право особистої приватної власності мано вартістю 8 млрд 534 мрлд грн, зокрема на 8 тис 190 акцій ПАТ "ЗНКІФ "Прайм Ессетс Кепітал" балансовою вартістю 8,3 млрд грн, а за Петром Порошенко – право власності на низку активів загальною вартістю також 8 млрд 534 мрлд грн, зокрема транспортні засоби, 46 картин, 3,19 млрд грн готівки, а також невиплаченим прибутком Сіквент (Швайц) АҐ (попереднє найменування – Ротшильд Траст (Швайц) АҐ) у 833 млн грн.

Постанова апеляційного суду набрала законної сили, однак може бути оскаржена у Верховному суду протягом 30 днів з дня її проголошення.

Як повідомлялося, Марина Порошенко звернулася до суду 27 березня 2025 року з позовом про поділ майна подружжя. "Оскільки даний спір носить майновий характер з ціною позову 17 102 703 811,40 грн, що перевищує двісті п'ятдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому дана справа підлягає розгляду у порядку загального позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін", – йшлося в ухвалі суду від 28 березня.

У політсилі повідомили, що позов про розподіл майна – це спільна тактика захисту подружжя від спроб заблокувати лідеру "Євросолідарності" можливість фінансувати допомогу ЗСУ і політичну діяльність. "Оскільки Зеленський своїм указом про санкції заборонив Петру Порошенку вчинення будь-яких правочинів, навіть сплату податків, розблокувати фінансування Благодійного Фонду Порошенка можна лише через відповідне рішення суду. Петро і Марина Порошенки повідомили суд, що спір про умови розподілу між ними відсутній, тож у суду нема підстав не задовольнити позов", – йшлося в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський указом від 12 лютого цього року ввів санкції проти Порошенка. Серед них – блокування активів: тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Порошенко оскаржив ці санкції у Верховному суді України. На першому засідання 17 квітня п'ятий президент України повідомив, що введені проти нього санкції "носять превентивний характер". Порошенко та його представники наголошують на тому, що санкції накладено незаконно.