Україна опрацьовує параметри безпекового співробітництва з Індією та Бахрейном – Зеленський

Україна Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров провів перемовини з представниками Індії та Бахрейну, і Україна тепер опрацьовує параметри безпекового співробітництва із цими державами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На основі вже конкретного досвіду роботи наших експертних команд у Саудівській Аравії та Катарі готуємо посилення деяких напрямів двосторонньої співпраці, і є чітке розуміння, що саме й завдяки яким крокам має бути посилене в першу чергу", – написав Зеленський в Телеграм у середу за підсумками доповіді Умєрова після другого етапу його роботи з регіоном Близького Сходу та Затоки, а також іншими країнами, які мають значні безпекові виклики через війну в Ірані.

За його словами, секретар РНБО доповів також по результатах роботи всіх українських експертних та військових команд у регіоні.

"Обговорили з Рустемом завдання також по Європі – після візитів до Німеччини, Норвегії, Італії та Нідерландів. Тільки з українським безпековим досвідом захист Європи може бути справді надійним. Готуємо й нові наші двосторонні безпекові домовленості. Уже найближчим часом представимо першу інформацію щодо розширення нашої безпекової взаємодії та формату Drone Deal", – анонсував Зеленський.

Як повідомлялося, президент України у березні здійснив низку візитів в країни Близького Сходу. В Офісі президента акцентували на дипломатичній активності очільника держави на Близькому Сході після начала американо-ізраїльського конфлікту з Іраном.

"У Джидді була підписана домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво. Документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій… В Абу-Дабі президенти України та ОАЕ домовилися про співпрацю у сфері безпеки й оборони... У Досі президент України та Емір Катару домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Начальники генеральних штабів України й Катару підписали угоду про співробітництво в оборонній сфері... В Аммані Володимир Зеленський і Король Абдалла ІІ обговорили можливе партнерство в безпековій сфері", – повідомили в Офісі.

30 березня Зеленський повідомив про домовленості , які він назвав історичними – Україна та Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Катар. 13 квітня він повідомив, що Україна перебуває в комунікації щодо розвитку співробітництва в сфері безпеки із Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Катаром, Йорданією, Туреччиною, Сирією, Оманом, Кувейтом та Бахрейном, а також має відповідні запити від Іраку та країн Африки.