17:32 22.04.2026
Зеленський обговорив із міністром оборони Іспанії оборонну співпрацю
Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес і обговорив з нею оборонну співпрацю.
"Розраховуємо на розширення програми SAFE та появу нових продуктів нашого спільного виробництва. Поінформував про ситуацію на фронті й постійні російські удари", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.
Він подякував Іспанії за підтримку української ППО ракетами до систем Hawk і Patriot.
"Це озброєння дефіцитне, і тому допомога Іспанії є дуже важливою для нашого захисту від масованих російських атак", – зазначив глава держави.