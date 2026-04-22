Інтерфакс-Україна
Політика
17:32 22.04.2026

Зеленський обговорив із міністром оборони Іспанії оборонну співпрацю

1 хв читати
Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес і обговорив з нею оборонну співпрацю.

"Розраховуємо на розширення програми SAFE та появу нових продуктів нашого спільного виробництва. Поінформував про ситуацію на фронті й постійні російські удари", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він подякував Іспанії за підтримку української ППО ракетами до систем Hawk і Patriot.

"Це озброєння дефіцитне, і тому допомога Іспанії є дуже важливою для нашого захисту від масованих російських атак", – зазначив глава держави.

Теги: #іспанія #зустріч #зеленський #роблес

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА