Зеленський обговорив із міністром оборони Іспанії оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес і обговорив з нею оборонну співпрацю.

"Розраховуємо на розширення програми SAFE та появу нових продуктів нашого спільного виробництва. Поінформував про ситуацію на фронті й постійні російські удари", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він подякував Іспанії за підтримку української ППО ракетами до систем Hawk і Patriot.

"Це озброєння дефіцитне, і тому допомога Іспанії є дуже важливою для нашого захисту від масованих російських атак", – зазначив глава держави.