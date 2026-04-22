Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

Наразі фактично реалізується домовленість з Євросоюзом щодо розблокування пакету підтримки для України обсягом 90 млрд євро; а Україна зі свого боку виконує зобов’язання у відносинах з Євросоюзом, зокрема стосовно нафтопроводу "Дружба", заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зараз фактично вже відбувається виконання нашої домовленості з Євросоюзом про розблокування пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро на два роки, а також нового санкційного пакету проти Росії за цю війну. Розблокування – це правильний сигнал у наявних обставинах", – написав президент в Телеграмі у середу.

Зеленський зазначив, що "Росія повинна закінчити свою війну. І мотиви для цього в неї можуть з’явитися тільки тоді, коли і підтримка для України, і тиск на Росію будуть достатніми".

Зеленський наголосив, що "Україна виконує свої зобов’язання у відносинах з Євросоюзом, навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу "Дружба"". При цьому президент зазначив, що Україна розраховує, "що і з європейського боку буде те, що потрібно для реального захисту життя й наближення повноцінної європейської інтеграції України. Важливо, щоб європейський пакет підтримки запрацював оперативно", – додав він.

"Будемо говорити з лідерами Європи і про відкриття кластерів для України: умови щодо цього вже реалізовані. Також продовжуємо роботу щодо посилення санкцій проти Росії та щодо подальшого розвитку європейської енергетичної системи таким чином, щоб Росія втратила можливість маніпулювати енергопостачанням у Європу", – розповів президент про найближчі плани.

"Дякую всім, хто допомагає! Сьогодні й завтра – особливо важливі дні для нашої європейської дипломатії", – додав він.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 квітня, президент провів нараду з дипломатами щодо активності на кінець квітня і на початок травня. "Ми визначили формат роботи з Євросоюзом для розблокування пакетів підтримки для України і продовження справедливих обмежень Росії через війну. Ми бачимо, що правильні зміни в європейській політиці можливі і треба підготувати відповідні рішення і щодо пакета підтримки для України, і щодо відкриття кластерів, і щодо санкцій проти Росії", – сказав Зеленський тоді. Він зазначив, що "відсутність нових санкційних кроків деморалізує захисників об’єднаної Європи" і налаштовує Росію продовжувати цю війну.