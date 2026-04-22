Єврокомісар Кос про "асоційоване членство" України в ЄС: ідеї надходять про те, чи є спосіб посилити поступову інтеграцію

Фото: Дмитро Кошовий

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос говорить, що у питанні набуття членства України в Європейському союзі наразі надходять різні ідеї стосовно того, як посилити поступову інтеграцію.

Про це вона сказала у середу в Брюсселі на прес-конференції, коментуючи на прохання журналістів інформацію про запропоновані Берліном та Парижем ідеї щодо так званого "асоційованого членства" без права голосу та доступу до бюджету ЄС.

Кос констатувала, що наразі в ЄС діє методологія розширення, яка була створена "для миру та для тих часів, коли є достатньо часу". "Плюс-мінус, ми досі використовуємо методологію, яка застосовувалася 40 років тому, коли до ЄС вступили Іспанія та Португалія, і сьогодні ми святкуємо 40 років їх вступу. Тож те, що ми зараз обговорюємо з державами-членами, і ідеї надходять з різних куточків і різні ідеї, це те, чи є спосіб, – адже ми знаємо, що процес вступу може тривати довго, оскільки це так багато роботи – чи є якісь ідеї, як ми повинні або могли б посилити поступову інтеграцію", – сказала вона.

Для прикладу вона навела "принцип поступової інтеграції, здебільшого в галузі економіки, як-от роумінг, енергетики". "Але зараз ми обговорюємо, чи є якісь інші сфери, де ми могли б використовувати ті ж принципи", – наголосила Кос.