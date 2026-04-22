Інтерфакс-Україна
Політика
16:34 22.04.2026

Єврокомісар Кос про "асоційоване членство" України в ЄС: ідеї надходять про те, чи є спосіб посилити поступову інтеграцію

Єврокомісар Кос про "асоційоване членство" України в ЄС: ідеї надходять про те, чи є спосіб посилити поступову інтеграцію
Фото: Дмитро Кошовий

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос говорить, що у питанні набуття членства України в Європейському союзі наразі надходять різні ідеї стосовно того, як посилити поступову інтеграцію.

Про це вона сказала у середу в Брюсселі на прес-конференції, коментуючи на прохання журналістів інформацію про запропоновані Берліном та Парижем ідеї щодо так званого "асоційованого членства" без права голосу та доступу до бюджету ЄС.

Кос констатувала, що наразі в ЄС діє методологія розширення, яка була створена "для миру та для тих часів, коли є достатньо часу". "Плюс-мінус, ми досі використовуємо методологію, яка застосовувалася 40 років тому, коли до ЄС вступили Іспанія та Португалія, і сьогодні ми святкуємо 40 років їх вступу. Тож те, що ми зараз обговорюємо з державами-членами, і ідеї надходять з різних куточків і різні ідеї, це те, чи є спосіб, – адже ми знаємо, що процес вступу може тривати довго, оскільки це так багато роботи – чи є якісь ідеї, як ми повинні або могли б посилити поступову інтеграцію", – сказала вона.

Для прикладу вона навела "принцип поступової інтеграції, здебільшого в галузі економіки, як-от роумінг, енергетики". "Але зараз ми обговорюємо, чи є якісь інші сфери, де ми могли б використовувати ті ж принципи", – наголосила Кос.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:29 22.04.2026
12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

17:16 22.04.2026
ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

ЄС уклав дві гарантійні угоди з ЄБРР на EUR363 млн для нових кредитів стартапам та МСП в Україні до EUR2,9 млрд

17:11 22.04.2026
Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

16:58 22.04.2026
Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

16:51 22.04.2026
Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

Єврокомісар Кос: зараз гарний час інвестувати в Україну

16:45 22.04.2026
Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

Єврокомісія розширює гарантії ЄС для надання ЄІБ Україні EUR600 млн на нагальні проєкти відновлення

16:23 22.04.2026
Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

15:58 22.04.2026
Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

15:07 22.04.2026
Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

14:12 22.04.2026
Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

ВАЖЛИВЕ

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

ОСТАННЄ

Федоров: масштабуємо співпрацю з Іспанією у ППО, постачаннях далекобійних боєприпасів та виробництві дронів

Апеляційний суд дозволив Порошенко поділити майно з дружиною

Україна опрацьовує параметри безпекового співробітництва з Індією та Бахрейном – Зеленський

Зеленський обговорив із міністром оборони Іспанії оборонну співпрацю

Мадяр 9 травня стане прем'єром Угорщини

"Політичні сурогати" замість реального членства в ЄС для України неприпустимі – заступник голови комітету з нацбезпеки

Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

