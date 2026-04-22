Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос вважає, що офіційно переговорні кластери щодо членства України в Європейському союзі почнуть відкривати за нового уряду в Угорщині з тим, щоб відкрити всі шість ще до Різдва.

"Я сподіваюся, що ми зможемо розпочати (офіційно відкривати переговорні кластери – ІФ-У) дуже скоро, навіть під головуванням Кіпру (зараз в ЄС головує Кіпр, а з 1 липня головування перейде до Ірландії – ІФ-У). Це залежатиме від держав-членів або від Ради. Тож я сподіваюся, що вони (держави-члени) мене чують зараз, коли я говорю, що хочу побачити щось більше в першій половині року, але я також розраховую на ірландське головування в другій половині року, де всі кластери мають бути офіційно відкриті, перш ніж ми поїдемо святкувати Різдво", – сказала Кос під час пресконференції у середу в Брюсселі.

Єврокомісар очікує, що процес офіційного відкриття буде розпочатий за нового уряду в Угорщині (як відомо, саме чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан блокував офіційне відкриття кластерів – ІФ-У). "За нинішнього угорського уряду було продовжено з позикою в 90 млрд. З новим урядом ми продовжимо процес приєднання. Ми на це сподіваємося – ми вже почули деякі позитивні новини від майбутнього прем’єр-міністра Угорщини. Тож знадобиться кілька тижнів, перш ніж у нас буде новий уряд. Але я впевнена, що дуже скоро ми зможемо офіційно відкрити один кластер, а потім і всі інші", – вважає вона.