16:23 22.04.2026

Єврокомісар Кос: переговорні кластери почнуть офіційно відкривати за нового уряду в Угорщині, а всі будуть відкриті до Різдва

Фото: Дмитро Кошовий

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос вважає, що офіційно переговорні кластери щодо членства України в Європейському союзі почнуть відкривати за нового уряду в Угорщині з тим, щоб відкрити всі шість ще до Різдва.

"Я сподіваюся, що ми зможемо розпочати (офіційно відкривати переговорні кластери – ІФ-У) дуже скоро, навіть під головуванням Кіпру (зараз в ЄС головує Кіпр, а з 1 липня головування перейде до Ірландії – ІФ-У). Це залежатиме від держав-членів або від Ради. Тож я сподіваюся, що вони (держави-члени) мене чують зараз, коли я говорю, що хочу побачити щось більше в першій половині року, але я також розраховую на ірландське головування в другій половині року, де всі кластери мають бути офіційно відкриті, перш ніж ми поїдемо святкувати Різдво", – сказала Кос під час пресконференції у середу в Брюсселі.

Єврокомісар очікує, що процес офіційного відкриття буде розпочатий за нового уряду в Угорщині (як відомо, саме чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан блокував офіційне відкриття кластерів – ІФ-У). "За нинішнього угорського уряду було продовжено з позикою в 90 млрд. З новим урядом ми продовжимо процес приєднання. Ми на це сподіваємося – ми вже почули деякі позитивні новини від майбутнього прем’єр-міністра Угорщини. Тож знадобиться кілька тижнів, перш ніж у нас буде новий уряд. Але я впевнена, що дуже скоро ми зможемо офіційно відкрити один кластер, а потім і всі інші", – вважає вона.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:58 22.04.2026
Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

Швидка робота над переговорними кластерами може ширше відкрити Україні внутрішній ринок ЄС вже у 2027р – Качка

15:07 22.04.2026
Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

Україна допускає можливість закриття у 2026р переговорів з ЄС принаймні за одним з шести кластерів

14:12 22.04.2026
Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

Посли ЄС схвалили як останній законодавчий акт, необхідний для надання Україні EUR90 млрд позики, так і 20-ий пакет санкцій для РФ

12:43 22.04.2026
Україна залишатиметься транзитною країною завдяки чорноморським портам – перша заступниця глави Мінрозвитку

Україна залишатиметься транзитною країною завдяки чорноморським портам – перша заступниця глави Мінрозвитку

10:29 22.04.2026
"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

"Укртранснафта" готова відновити транзит нафти до Угорщини та Словаччини – MOL

08:41 22.04.2026
Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

Документи на суму більш ніж EUR1 млрд заплановані для підписання на бізнес-саміті Україна-ЄС у Брюсселі в середу

23:11 21.04.2026
Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

Сибіга про готовність ЄС заборонити в'їзд до Європи російських бойовиків: це справедливо

19:01 21.04.2026
Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

18:46 21.04.2026
Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

13:11 21.04.2026
Мадяр планує обговорювати повернення Угорщиною грошей Ощадбанку після складанні присяги прем'єра

Мадяр планує обговорювати повернення Угорщиною грошей Ощадбанку після складанні присяги прем'єра

ВАЖЛИВЕ

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

ОСТАННЄ

Мадяр 9 травня стане прем'єром Угорщини

"Політичні сурогати" замість реального членства в ЄС для України неприпустимі – заступник голови комітету з нацбезпеки

Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Порошенко обговорив з членами Атлантичної ради ключові потреби ЗСУ та зміцнення відносин з США

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

ІМО погодила проєкту "IMO for Ukraine" для відновлення та модернізації морської інфраструктури України

