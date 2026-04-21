19:03 21.04.2026

"Політичні сурогати" замість реального членства в ЄС для України неприпустимі – заступник голови комітету з нацбезпеки

Спроби західних партнерів запропонувати Україні замість реального членства в ЄС обмежені "політичні сурогати" неприпустимі, вважає заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Кожен злам старого світового порядку, який відбувається раз у століття, відкриває дуже коротке вікно можливостей для окремих країн, які раніше були на узбіччі. Таких, як Україна. За старими правилами ці держави… були позбавлені права голосу, були відкинуті на периферію і слугували лише ринком збуту, джерелом дешевої робочої сили або виступали, як буфер та проксі для великих держав… І пропозиція надати Україні часткове членство в ЄС без права голосу та доступу до загального бюджету – це якраз про намагання зберегти старі правила щодо України у новому світі", – написав Чернєв у Фейсбуці у вівторок.

За його словами, Україну не хотіли бачити ані в ЄС, ані в НАТО, не хотіли рахуватися, але Україна завдяки власній армії та героїчному народу стала занадто сильною та впливовою, щоб за результатами всіх цих потрясінь нею можна було нехтувати, але все одно намагаються.

"Зовсім нічого не дати Україні вони не можуть. Але намагаються відкупитися від нас символічними речами. Бусами та люстерцями, як для туземців. Але неможливо збудувати новий кращий світ, намагаючись затягнути туди старі проблеми та протиріччя. Тому Україна не повинна погоджуватися на жодні політичні сурогати на зразок недочленства. Наша пролита кров – реальна. Наш захист Європи – реальний. І ми вимагаємо собі такого ж реального і гідного місця у новому світі", – зазначив Чернєв.

Як повідомлялося, німецькі та французькі пропозиції, викладені в окремих документах, з якими ознайомилася газета Financial Times, охолоджують будь-які надії Києва на те, що розірваній війною країні може бути надано привілейований статус у її прагненні приєднатися до блоку.

Німеччина наполягає на статусі "асоційованого члена" – за якого Київ братиме участь у засіданнях міністрів та лідерів, але не матиме права голосу та "не зможе автоматично користуватися" спільним бюджетом ЄС, пише Financial Times.

За даними видання, Франція називає таке проміжне членство "статусом інтегрованої держави", за яким доступ до "Спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування, такого як політика згуртування... має бути відкладений до етапу після вступу".

Теги: #чернєв #членство_єс

