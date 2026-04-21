Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявляє, що після виборів в Угорщині, де діючий прем’єр-міністр Віктор Орбан, який блокував важливі рішення для України зазнав поразку, для Києва з’явився новий імпульс.

Таке переконання вона висловила у вівторок в Люксембурзі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Після виборів в Угорщині з’явився новий імпульс, і я очікую позитивного рішення щодо кредиту в розмірі 90 млрд протягом наступних 24 годин. ЄС також закликають швидко просунутися вперед з пакетом із 20 санкцій. Ми також повинні переглянути давно заблоковані рішення, включаючи відкриття переговорних кластерів з Україною, а також фонд озброєння Європейського фонду миру. Також нам слід переглянути санкції, які були на столі переговорів і не були узгоджені раніше, а також ми повинні рухатися далі з новим пакетом санкцій", – пояснила високий представник.

Каллас також повідомила, що на початку засідання Ради ЄС міністри обговорили Україну. "Міністри, як завжди, безпосередньо вислухали українського міністра (Андрія Сибігу – ІФ-У) про стан справ. І хоча було оголошено православне пасхальне припинення вогню, Росія його не дотримувалася. Вона фактично посилила свої напади на українських мирних жителів, і це показує, що Путін не відмовляється від своїх максималістських військових цілей", – констатувала вона.

У цьому зв’язку Високий представник зазначила, що ЄС повинен "продовжувати давати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла себе утримувати, доки Путін не зрозуміє, що ця війна нікуди не веде". "ЄС залишається найбільшим прихильником України, окрім військової та фінансової підтримки. Також наша місія ЄС вже підготувала понад 90 тис українських солдатів. Сьогодні також було висловлено широку підтримку просуванню четвертого стовпа європейських гарантій безпеки, зосередженого на реформі оборонного сектору, гібридних кіберзагрозах, а також ветеранах", – сказала Каллас.

Крім того, вона назвала "аморальним" рішення повернення Росії в Венеціанське бієнале, підтвердивши, що ЄС має намір скоротити своє фінансування.