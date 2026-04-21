Інтерфакс-Україна
Політика
19:01 21.04.2026

Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявляє, що після виборів в Угорщині, де діючий прем’єр-міністр Віктор Орбан, який блокував важливі рішення для України зазнав поразку, для Києва з’явився новий імпульс.

Таке переконання вона висловила у вівторок в Люксембурзі на пресконференції по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Після виборів в Угорщині з’явився новий імпульс, і я очікую позитивного рішення щодо кредиту в розмірі 90 млрд протягом наступних 24 годин. ЄС також закликають швидко просунутися вперед з пакетом із 20 санкцій. Ми також повинні переглянути давно заблоковані рішення, включаючи відкриття переговорних кластерів з Україною, а також фонд озброєння Європейського фонду миру. Також нам слід переглянути санкції, які були на столі переговорів і не були узгоджені раніше, а також ми повинні рухатися далі з новим пакетом санкцій", – пояснила високий представник.

Каллас також повідомила, що на початку засідання Ради ЄС міністри обговорили Україну. "Міністри, як завжди, безпосередньо вислухали українського міністра (Андрія Сибігу – ІФ-У) про стан справ. І хоча було оголошено православне пасхальне припинення вогню, Росія його не дотримувалася. Вона фактично посилила свої напади на українських мирних жителів, і це показує, що Путін не відмовляється від своїх максималістських військових цілей", – констатувала вона.

У цьому зв’язку Високий представник зазначила, що ЄС повинен "продовжувати давати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла себе утримувати, доки Путін не зрозуміє, що ця війна нікуди не веде". "ЄС залишається найбільшим прихильником України, окрім військової та фінансової підтримки. Також наша місія ЄС вже підготувала понад 90 тис українських солдатів. Сьогодні також було висловлено широку підтримку просуванню четвертого стовпа європейських гарантій безпеки, зосередженого на реформі оборонного сектору, гібридних кіберзагрозах, а також ветеранах", – сказала Каллас.

Крім того, вона назвала "аморальним" рішення повернення Росії в Венеціанське бієнале, підтвердивши, що ЄС має намір скоротити своє фінансування.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 21.04.2026
Мадяр планує обговорювати повернення Угорщиною грошей Ощадбанку після складанні присяги прем'єра

Мадяр планує обговорювати повернення Угорщиною грошей Ощадбанку після складанні присяги прем'єра

11:18 21.04.2026
Каллас: завтра ми очікуємо позитивного рішення щодо EURO90 млрд для України

Каллас: завтра ми очікуємо позитивного рішення щодо EURO90 млрд для України

11:22 20.04.2026
Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС – голова комітету Ради

Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС – голова комітету Ради

11:02 20.04.2026
Партія експрезидента Болгарії Радєва набирає 45% на парламентських виборах в країні, він вже заявив про перемогу

Партія експрезидента Болгарії Радєва набирає 45% на парламентських виборах в країні, він вже заявив про перемогу

21:26 19.04.2026
Партія експрезидента Болгарії Радева, що виступає проти допомоги Україні, лідирує на виборах – ЗМІ

Партія експрезидента Болгарії Радева, що виступає проти допомоги Україні, лідирує на виборах – ЗМІ

20:48 19.04.2026
Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

Зеленський обговорить із Мадяром повернення Угорщиною грошей Ощадбанку

05:59 19.04.2026
Остаточні результати виборів в Угорщині: "Тиса" здобула дві третини місць в парламенті

Остаточні результати виборів в Угорщині: "Тиса" здобула дві третини місць в парламенті

14:24 17.04.2026
Орбан визнав провал виборчої стратегії та оголосив про перевибори керівництва партії

Орбан визнав провал виборчої стратегії та оголосив про перевибори керівництва партії

19:28 16.04.2026
Лідер партій Tisza Мадяр відмовився від особистої поліцейської охорони

Лідер партій Tisza Мадяр відмовився від особистої поліцейської охорони

16:59 14.04.2026
Мадяр готує "перезавантаження" відносин з ЄС та розблокування мільярдів євро для Угорщини – ЗМІ

Мадяр готує "перезавантаження" відносин з ЄС та розблокування мільярдів євро для Угорщини – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

ОСТАННЄ

"Політичні сурогати" замість реального членства в ЄС для України неприпустимі – заступник голови комітету з нацбезпеки

Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Порошенко обговорив з членами Атлантичної ради ключові потреби ЗСУ та зміцнення відносин з США

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

ІМО погодила проєкту "IMO for Ukraine" для відновлення та модернізації морської інфраструктури України

