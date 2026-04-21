Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Українська сторона виконала прохання Європейського Союзу, заявив президент України Володимир Зеленський за результатами розмови з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

"Обговорили з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро. Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він повідомив, що Кошта також відзначив українські безпекові домовленості з країнами Близького Сходу та регіону Затоки.

"Українська система захисту життів, яку ми пропонуємо партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна. Ми вже почали цю співпрацю і з окремими європейськими країнами. Домовилися, що продовжимо обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом. Важливо, щоб Європа була об’єднана й захищена", – резюмував президент.