Інтерфакс-Україна
Політика
18:30 21.04.2026

Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з чилійським колегою Хосе-Антоніо Кастом-Рістом та обговорив з ним, зокрема, співпрацю у поверненні українських дітей та співробітництво в безпековій, металургійній галузі, сільському господарстві, розвідці корисних копалин тощо.

"Уперше поговорив із президентом Чилі Хосе-Антоніо Кастом-Рістом і привітав зі вступом на посаду. Подякував за підтримку України, зокрема нашого суверенітету й територіальної цілісності. Цінуємо і приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. У травні відбудеться саміт, присвячений нашим дітям, і ми розраховуємо на участь Чилі в ньому", – написав він у Телеграмі.

За його словами, сторони детально обговорили всі можливі напрями для поглиблення двосторонньої співпраці між нашими країнами.

"Україна вже має 10-річні безпекові домовленості з трьома країнами Близького Сходу, і ми готові до такого ж партнерства із Чилі. Говорили й про співробітництво в металургійній галузі, сільському господарстві, розвідці корисних копалин. Домовилися, що наші команди обговорять наступні кроки", – поінформував президент.

Теги: #хосе_антоніо_каст #чилі #зеленський

18:46 21.04.2026
Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

18:23 21.04.2026
Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

17:46 21.04.2026
Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

17:42 21.04.2026
Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

17:31 21.04.2026
Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"

16:43 21.04.2026
Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

16:36 21.04.2026
Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

21:45 20.04.2026
Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

21:27 20.04.2026
Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

20:59 20.04.2026
Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

