Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з чилійським колегою Хосе-Антоніо Кастом-Рістом та обговорив з ним, зокрема, співпрацю у поверненні українських дітей та співробітництво в безпековій, металургійній галузі, сільському господарстві, розвідці корисних копалин тощо.

"Уперше поговорив із президентом Чилі Хосе-Антоніо Кастом-Рістом і привітав зі вступом на посаду. Подякував за підтримку України, зокрема нашого суверенітету й територіальної цілісності. Цінуємо і приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. У травні відбудеться саміт, присвячений нашим дітям, і ми розраховуємо на участь Чилі в ньому", – написав він у Телеграмі.

За його словами, сторони детально обговорили всі можливі напрями для поглиблення двосторонньої співпраці між нашими країнами.

"Україна вже має 10-річні безпекові домовленості з трьома країнами Близького Сходу, і ми готові до такого ж партнерства із Чилі. Говорили й про співробітництво в металургійній галузі, сільському господарстві, розвідці корисних копалин. Домовилися, що наші команди обговорять наступні кроки", – поінформував президент.