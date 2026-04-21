Політика
18:23 21.04.2026

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Голова Європейської ради Антоніу Кошта подякував президенту України Володимиру Зеленському за виконання домовленостей щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

"Дякую, президенте Зеленський, за виконання домовленостей: ремонт магістрального нафтопроводу "Дружба" та відновлення його роботи", – написав Кошта в соцмережі Х.

Раніше у вівторок Зеленський заявив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом, і нафтопровід може відновити функціонування.

За словами президента, Україна пов’язує із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою.

"Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах", – зауважив він.

Також Зеленський наголосив на необхідності продовжувати системний санкційний тиск на Росію та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 21.04.2026
Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

18:30 21.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

17:46 21.04.2026
Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

17:42 21.04.2026
Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

17:31 21.04.2026
Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"

Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"

16:43 21.04.2026
Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

16:36 21.04.2026
Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

11:51 21.04.2026
Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

21:45 20.04.2026
Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

21:27 20.04.2026
Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

ОСТАННЄ

"Політичні сурогати" замість реального членства в ЄС для України неприпустимі – заступник голови комітету з нацбезпеки

Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

Порошенко обговорив з членами Атлантичної ради ключові потреби ЗСУ та зміцнення відносин з США

Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

ІМО погодила проєкту "IMO for Ukraine" для відновлення та модернізації морської інфраструктури України

Рада ЄС запровадила санкції проти російського Фонду підтримки й захисту прав співвітчизників

Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

ВАКС не задовольнив скаргу Тимошенко на оголошення їй підозри про підкуп депутатів – ЗМІ

В Єврокомісії прогнозують першу виплату по кредиту у EUR90 млрд для України у ІІ кварталі

