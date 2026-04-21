Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Голова Європейської ради Антоніу Кошта подякував президенту України Володимиру Зеленському за виконання домовленостей щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

"Дякую, президенте Зеленський, за виконання домовленостей: ремонт магістрального нафтопроводу "Дружба" та відновлення його роботи", – написав Кошта в соцмережі Х.

Раніше у вівторок Зеленський заявив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом, і нафтопровід може відновити функціонування.

За словами президента, Україна пов’язує із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою.

"Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах", – зауважив він.

Також Зеленський наголосив на необхідності продовжувати системний санкційний тиск на Росію та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу.