Інтерфакс-Україна
Політика
18:13 21.04.2026

Порошенко обговорив з членами Атлантичної ради ключові потреби ЗСУ та зміцнення відносин з США

Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся із членами Атлантичної ради США, які перебувають у Києві.

"Це - провідний аналітичний центр з питань України, неформальна команда підтримки України у Вашингтоні. Обговорили всі ключові виклики, які сьогодні є важливими як для нашої держави та Європи, так і для США і світу в цілому", – написав Порошенко у Facebook у вівторок.

Він наголосив на важливості повернення України до числа пріоритетів глобального порядку денного.

"Багато говорили про ситуацію на фронті та потреби українського війська. Про переговорний процес і досягнення безумовного і повного припинення вогню. Не існує альтернативи зміцненню українсько-американських стратегічних відносин, трансатлантичній солідарності та взаємній підтримці. Це має бути скоординовано разом з об’єднаною Європою та Україною як на полі бою, так і за столом переговорів", – зазначив Порошенко.

