Інтерфакс-Україна
Політика
16:43 21.04.2026

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

1 хв читати
Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова та затвердив перелік наступних операцій Сил оборони.

"Детально аналізуємо оновлені російські плани війни. Командування Збройних Сил України чітко розуміє, що саме планує ворог та які пріоритети визначені для російської армії політичним керівництвом Росії. Будемо протидіяти. На жаль, зменшення санкційного та політичного тиску від наших партнерів на агресора позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він наголосив, що українські далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій та активні дії підрозділів забезпечать необхідні відповіді окупанту.

"Сьогодні затвердив перелік наших наступних операцій", – повідомив президент.

Крім того, Сирський і Гнатов доповіли по найбільш ефективних підрозділах на фронті. Також учасники наради визначили першочергові потреби в забезпеченні фронту, які мають бути негайно реалізовані.

Теги: #армія_рф #санкції #зеленський #доповідь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 21.04.2026
Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

18:30 21.04.2026
Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

18:23 21.04.2026
Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

17:46 21.04.2026
Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

17:42 21.04.2026
Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

17:31 21.04.2026
Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"

16:36 21.04.2026
Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

21:45 20.04.2026
Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

21:27 20.04.2026
Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

20:59 20.04.2026
Зеленський обговорив із президентом Гондурасу можливі напрями співпраці

ВАЖЛИВЕ

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

ОСТАННЄ

"Політичні сурогати" замість реального членства в ЄС для України неприпустимі – заступник голови комітету з нацбезпеки

Каллас: після виборів в Угорщині для України з'явився новий імпульс

Порошенко обговорив з членами Атлантичної ради ключові потреби ЗСУ та зміцнення відносин з США

Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

ІМО погодила проєкту "IMO for Ukraine" для відновлення та модернізації морської інфраструктури України

Рада ЄС запровадила санкції проти російського Фонду підтримки й захисту прав співвітчизників

Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

ВАКС не задовольнив скаргу Тимошенко на оголошення їй підозри про підкуп депутатів – ЗМІ

В Єврокомісії прогнозують першу виплату по кредиту у EUR90 млрд для України у ІІ кварталі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА