Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Андрія Гнатова та затвердив перелік наступних операцій Сил оборони.

"Детально аналізуємо оновлені російські плани війни. Командування Збройних Сил України чітко розуміє, що саме планує ворог та які пріоритети визначені для російської армії політичним керівництвом Росії. Будемо протидіяти. На жаль, зменшення санкційного та політичного тиску від наших партнерів на агресора позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він наголосив, що українські далекобійні санкції, нарощування застосування дронів на передовій та активні дії підрозділів забезпечать необхідні відповіді окупанту.

"Сьогодні затвердив перелік наших наступних операцій", – повідомив президент.

Крім того, Сирський і Гнатов доповіли по найбільш ефективних підрозділах на фронті. Також учасники наради визначили першочергові потреби в забезпеченні фронту, які мають бути негайно реалізовані.