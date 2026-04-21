Інтерфакс-Україна
Політика
16:36 21.04.2026

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Не треба пропонувати Україні часткове членство ЄС, на неї необхідно дивитися як на рівноправну країну, як і інші країни Європейського союзу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коли ми говорили про статус кандидата (вступу до ЄС – ІФ-У) я попросив: "Будь ласка, скажіть, що нам треба зробити, щоб бути на тому ж рівні, що й ви". Не пропонуйте нам таких умов, як "полегшений ЄС" чи стаття 5, як із гарантіями безпеки, будь ласка, будьте з нами чесними", – сказав Зеленський у інтерв’ю для Clash Report у вівторок.

За словами президента, Україна досить сильна, щоб зміцнити ЄС, але "країни ЄС досить скептичні".

"Вони всі кажуть: "Ну, ми не збираємося змінювати правила заради України". Але ми не просимо цього, ми не просимо надати нам половину реформ чи щось таке. Не давайте нам додаткових речей, і дивіться на нас як на рівноправну країну… І коли ми зміцнюємо вас, а ви зміцнюєте нас, не дивіться на нас так, ніби ми просимо вас прийняти нас до себе", – зауважив він.

Глава держави наголосив, що Україні потрібна дати вступу до ЄС, оскільки, за його словами, він повідомив Європейському Союзу, "що ви втратите Україну, як втратили Грузію".

Як повідомлялось, німецькі та французькі пропозиції, викладені в окремих документах, з якими ознайомилася газета Financial Times, охолоджують будь-які надії Києва на те, що розірваній війною країні може бути надано привілейований статус у її прагненні приєднатися до блоку.

Німеччина наполягає на статусі "асоційованого члена" – за якого Київ братиме участь у засіданнях міністрів та лідерів, але не матиме права голосу та "не зможе автоматично користуватися" спільним бюджетом ЄС, пише Financial Times.

За даними видання, Франція називає таке проміжне членство "статусом інтегрованої держави", за яким доступ до "Спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування, такого як політика згуртування... має бути відкладений до етапу після вступу".

18:46 21.04.2026
Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Зеленський обговорив з Коштою розблокування допомоги на 90 млрд євро: Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз

Зеленський обговорив з президентом Чилі співпрацю в металургії, сільському господарстві та розвідці корисних копалин

Кошта подякував Зеленському за виконання домовленостей щодо нафтопроводу "Дружба"

Україна на цей тиждень готує зустріч у форматі енергетичного Рамштайну – Зеленський

Нафтопровід "Дружба" може відновити функціонування, ремонтні роботи завершені – Зеленський

Зеленський відзначив шахіста Романа Дегтярьова нагородою "Майбутнє України"

Зеленський: зменшення санкційного та політичного тиску від партнерів на РФ позначилося частковим зростанням російських військових амбіцій

Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

Зеленський: Не треба робити сенсації з можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва, бо ми з ними контактуємо

Україна вкладає в оборонну промисловість $30 млрд на 2026 рік – Зеленський

