Зеленський: не пропонуйте Україні "полегшений" формат членства в ЄС

Не треба пропонувати Україні часткове членство ЄС, на неї необхідно дивитися як на рівноправну країну, як і інші країни Європейського союзу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Коли ми говорили про статус кандидата (вступу до ЄС – ІФ-У) я попросив: "Будь ласка, скажіть, що нам треба зробити, щоб бути на тому ж рівні, що й ви". Не пропонуйте нам таких умов, як "полегшений ЄС" чи стаття 5, як із гарантіями безпеки, будь ласка, будьте з нами чесними", – сказав Зеленський у інтерв’ю для Clash Report у вівторок.

За словами президента, Україна досить сильна, щоб зміцнити ЄС, але "країни ЄС досить скептичні".

"Вони всі кажуть: "Ну, ми не збираємося змінювати правила заради України". Але ми не просимо цього, ми не просимо надати нам половину реформ чи щось таке. Не давайте нам додаткових речей, і дивіться на нас як на рівноправну країну… І коли ми зміцнюємо вас, а ви зміцнюєте нас, не дивіться на нас так, ніби ми просимо вас прийняти нас до себе", – зауважив він.

Глава держави наголосив, що Україні потрібна дати вступу до ЄС, оскільки, за його словами, він повідомив Європейському Союзу, "що ви втратите Україну, як втратили Грузію".

Як повідомлялось, німецькі та французькі пропозиції, викладені в окремих документах, з якими ознайомилася газета Financial Times, охолоджують будь-які надії Києва на те, що розірваній війною країні може бути надано привілейований статус у її прагненні приєднатися до блоку.

Німеччина наполягає на статусі "асоційованого члена" – за якого Київ братиме участь у засіданнях міністрів та лідерів, але не матиме права голосу та "не зможе автоматично користуватися" спільним бюджетом ЄС, пише Financial Times.

За даними видання, Франція називає таке проміжне членство "статусом інтегрованої держави", за яким доступ до "Спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування, такого як політика згуртування... має бути відкладений до етапу після вступу".