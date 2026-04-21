16:31 21.04.2026

Зустріч Коаліції за повернення українських дітей відбудеться у травні в Брюсселі– Сибіга

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міжнародна коаліція за повернення українських дітей проведе зустріч високого рівня у Брюсселі 11 травня, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Незаконна депортація та насильницьке переміщення українських дітей Росією є одним із найжахливіших злочинів цієї війни. Ми співпрацюємо з міжнародною спільнотою, щоб повернути дітей до їхніх родин та притягнути винних у цьому злочині до відповідальності. 11 травня в Брюсселі Україна, Канада та ЄС організують зустріч на високому рівні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, щоб просунути ці важливі зусилля", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він закликав всі держави, міжнародні організації та неурядові організації об’єднати зусилля для забезпечення безпечного повернення українських дітей та притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини.

Коментуючи майбутнє зібрання президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що війна Росії проти України коштувала більше, ніж землі та життів – вона вкрала дитинство.

"Понад 20 тис українських дітей були насильно забрані з їхніх сімей, з їхніх домівок. 11 травня разом з Україною та Канадою ми об’єднаємо світ, щоб вимагати справедливості. Ми будемо разом працювати над тим, щоб знайти кожну дитину, повернути її додому та забезпечити, щоб винні відповідали за це. Ці діти – майбутнє України, і ми не заспокоїмося, доки кожна дитина не буде повернута", – заявила фон дер Ляєн.

В Єврокомісії також повідомили, що співведучими зустрічі високого рівня для підтримки роботи України з розшуку, повернення та реінтеграції дітей, а також забезпечення відповідальності за злочини Росії будуть від імені ЄС Високий представник Кая Каллас та комісар з питань розширення Марта Кос, від імені України – міністр закордонних справ Андрій Сибіга та від імені Канади – міністр закордонних справ Аніта Ананд.

19:26 21.04.2026
"Укрзалізниця" запускає нові дитячі вагони, перші три курсуватимуть у складі поїздів Львів – Одеса та Харків – Івано-Франківськ

13:48 21.04.2026
Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав розблокувати EUR90 млрд для України вже цього тижня

04:41 20.04.2026
У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

14:02 18.04.2026
Сибіга та держсекретарка у закордонних справах Британії узгодили кроки з посилення тиску на РФ

11:36 18.04.2026
Сибіга зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

11:07 18.04.2026
Сибіга та Санду обговорили підготовку до засідання КМ Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня

15:08 17.04.2026
Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

13:46 17.04.2026
Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа

12:57 17.04.2026
Сибіга: Затримка в перемовинах через конфлікт на Близькому Сході є, але очікуємо на візит американської переговорної групи до України

12:34 17.04.2026
Сибіга: Україна не може прийняти російський ультиматум щодо виведення наших військ з Донбасу, це неможливо

