Україна готова позбутися отримання переваг від членства в ЄС задля прискорення процесу вступу – ЗМІ

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Україна готова відкласти отримання деяких переваг від членства в Європейському Союзі, щоб прискорити процес вступу до цього блоку, повідомляє агентство Bloomberg.

Зокрема, за його словами, Україна готова на кілька років відкласти отримання субсидій у рамках Спільної сільськогосподарської політики ЄС (CAP), щоб розвіяти побоювання щодо однієї з найбільших і найбільш політично чутливих програм блоку.

"Такий підхід можливий, але давайте обговоримо конкретні умови", – сказав Качка в інтерв’ю Bloomberg TV.

Україна вже мала суперечки з країнами ЄС, зокрема з Польщею, щодо пом’якшення блоком торговельних обмежень на експорт сільськогосподарської продукції з Києва. Якщо Україна приєднається до ЄС, вона також отримає право на значні пільги в рамках Спільної сільськогосподарської політики (CAP), що ще більше ускладнить ситуацію навколо одного з найбільш суперечливих питань під час переговорів щодо бюджету ЄС.

Ця програма забезпечує фінансову підтримку фермерам ЄС і становить значну частину довгострокового бюджету блоку, часто визначаючи хід переговорів щодо прийняття нових членів. Наразі ЄС веде переговори щодо довгострокової фінансової програми, яка діятиме з 2028 по 2034 рік. За словами Качки, Україна може приєднатися до CAP у наступному бюджетному циклі ЄС.

Пріоритетом Києва є якнайшвидше повноправне членство в ЄС, навіть якщо це означатиме відстрочку доступу до певних політик та джерел фінансування, якими користуються інші держави-члени.

Качка зазначив, що Україна готова швидко виконати вимоги ЄС і прагне підписати договір про вступ уже наступного року, залежно від прогресу. За його словами, після цього державам-членам все одно знадобиться кілька років, щоб ратифікувати членство України.