Інтерфакс-Україна
Політика
15:07 21.04.2026

ІМО погодила проєкту "IMO for Ukraine" для відновлення та модернізації морської інфраструктури України

2 хв читати
ІМО погодила проєкту "IMO for Ukraine" для відновлення та модернізації морської інфраструктури України
Фото: https://mindev.gov.ua/

Міжнародна морська організація (ІМО) офіційно погодила запуск проєкту "IMO for Ukraine", що передбачатиме підтримку в сфері безпеки судноплавства, розвитку інституційної спроможності, а також відновленні та модернізації морської інфраструктури.

Згідно з повідомленням у вівторок Міністерства розвитку громад та територій за результатами візиту української делегації на чолі з заступником міністра Андрієм Кашубою до Лондону, в межах проєкту буде проведена оцінка збитків, завданих морській галузі України збройною агресією Російської Федерації, та сформований перелік першочергових потреб.

Зазначається, що йдеться про фіксацію шкоди портовій інфраструктурі, системам безпеки судноплавства та морському довкіллю.

"Ми розраховуємо, що ця ініціатива суттєво посилить спроможності України у сфері безпеки судноплавства та сприятиме відновленню морської галузі в умовах триваючої агресії", – цитуються у релізі слова Кашуби.

У рамках проєкту також буде надана підтримка подальшому впровадженню єдиного морського вікна (Maritime Single Window – MSW) для електронного обміну інформацією між суднами та державними органами під час їх заходу у порти, перебування та виходу.

Серед інших напрямків співпраці – підготовка України до приєднання до Міжнародної конвенції про готовність, реагування та співробітництво у разі забруднення нафтою (OPRC).

"Це дозволить посилити національні та регіональні спроможності реагування на екологічні інциденти, зокрема у Чорному морі, та покращити координацію дій з міжнародними партнерами", – пояснили у міністерстві.

В межах візити, Кашуба також провів двосторонню зустріч з Генеральним секретарем ІМО Арсеніо Домінгесом.

Крім того, на полях Комітету українська делегація також провела двосторонню зустріч із делегацією Канади, де канадська сторона підтвердила готовність надалі підтримувати України в межах ІМО.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 21.04.2026
Відтепер бізнесу доступні всі акти коригування у системі е-ТТН – Мінрозвитку

Відтепер бізнесу доступні всі акти коригування у системі е-ТТН – Мінрозвитку

18:54 20.04.2026
Систему "єЧерга" для легкових авто планується запустити у червні 2026р

Систему "єЧерга" для легкових авто планується запустити у червні 2026р

14:43 20.04.2026
Українські порти у І кв. зменшили перевалку вантажів на 8,3%

Українські порти у І кв. зменшили перевалку вантажів на 8,3%

12:38 18.04.2026
В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття– Кулеба

В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4.4 млн кв. м дорожнього покриття– Кулеба

18:06 13.04.2026
Мінрозвитку пропонує встановити мінімальні добові норми надання послуг з управління побутовими відходами

Мінрозвитку пропонує встановити мінімальні добові норми надання послуг з управління побутовими відходами

14:34 12.04.2026
Відремонтовано вже понад 3,5 млн кв. м дорожнього покриття

Відремонтовано вже понад 3,5 млн кв. м дорожнього покриття

17:44 10.04.2026
Компенсації в рамках єВідновлення за пошкоджене та знищене житло отримали вже 188 тис родин – Мінрозвитку

Компенсації в рамках єВідновлення за пошкоджене та знищене житло отримали вже 188 тис родин – Мінрозвитку

11:56 23.03.2026
10 українських університетів готуватимуть фахівців із безбар’єрності

10 українських університетів готуватимуть фахівців із безбар’єрності

16:52 18.03.2026
Україна і Корея обговорили ТЕО будівництва високошвидкісної залізниці від Києва до українського кордону

Україна і Корея обговорили ТЕО будівництва високошвидкісної залізниці від Києва до українського кордону

17:30 12.03.2026
Порти України з початку року обробили понад 15 млн тонн вантажів — Мінрозвитку

Порти України з початку року обробили понад 15 млн тонн вантажів — Мінрозвитку

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

ОСТАННЄ

Рада ЄС запровадила санкції проти російського Фонду підтримки й захисту прав співвітчизників

Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

ВАКС не задовольнив скаргу Тимошенко на оголошення їй підозри про підкуп депутатів – ЗМІ

В Єврокомісії прогнозують першу виплату по кредиту у EUR90 млрд для України у ІІ кварталі

Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав розблокувати EUR90 млрд для України вже цього тижня

Мадяр планує обговорювати повернення Угорщиною грошей Ощадбанку після складанні присяги прем'єра

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Каллас: завтра ми очікуємо позитивного рішення щодо EURO90 млрд для України

Рада ЄС із закордонних справ, серед іншого, обговорить у Люксембургу Україну

Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА