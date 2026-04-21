ІМО погодила проєкту "IMO for Ukraine" для відновлення та модернізації морської інфраструктури України

Фото: https://mindev.gov.ua/

Міжнародна морська організація (ІМО) офіційно погодила запуск проєкту "IMO for Ukraine", що передбачатиме підтримку в сфері безпеки судноплавства, розвитку інституційної спроможності, а також відновленні та модернізації морської інфраструктури.

Згідно з повідомленням у вівторок Міністерства розвитку громад та територій за результатами візиту української делегації на чолі з заступником міністра Андрієм Кашубою до Лондону, в межах проєкту буде проведена оцінка збитків, завданих морській галузі України збройною агресією Російської Федерації, та сформований перелік першочергових потреб.

Зазначається, що йдеться про фіксацію шкоди портовій інфраструктурі, системам безпеки судноплавства та морському довкіллю.

"Ми розраховуємо, що ця ініціатива суттєво посилить спроможності України у сфері безпеки судноплавства та сприятиме відновленню морської галузі в умовах триваючої агресії", – цитуються у релізі слова Кашуби.

У рамках проєкту також буде надана підтримка подальшому впровадженню єдиного морського вікна (Maritime Single Window – MSW) для електронного обміну інформацією між суднами та державними органами під час їх заходу у порти, перебування та виходу.

Серед інших напрямків співпраці – підготовка України до приєднання до Міжнародної конвенції про готовність, реагування та співробітництво у разі забруднення нафтою (OPRC).

"Це дозволить посилити національні та регіональні спроможності реагування на екологічні інциденти, зокрема у Чорному морі, та покращити координацію дій з міжнародними партнерами", – пояснили у міністерстві.

В межах візити, Кашуба також провів двосторонню зустріч з Генеральним секретарем ІМО Арсеніо Домінгесом.

Крім того, на полях Комітету українська делегація також провела двосторонню зустріч із делегацією Канади, де канадська сторона підтвердила готовність надалі підтримувати України в межах ІМО.