Інтерфакс-Україна
Політика
15:04 21.04.2026

Рада ЄС запровадила санкції проти російського Фонду підтримки й захисту прав співвітчизників

Рада ЄС запровадила санкції проти російського Фонду підтримки й захисту прав співвітчизників

Рада ЄС оголосила у вівторок про своє рішення запровадити обмежувальні заходи проти російського Фонду підтримки й захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном, а також проти інтернет-порталу Euromore.

Згідно з комюніке ради, обох юридичних осіб звинувачують у "тривалій гібридній діяльності Росії, зокрема в пропаганді та дезінформації".

У ЄС вважають, що обидві організації "відповідальні за підтримку дій і політики (...), що підривають демократію, верховенство права, стабільність і безпеку в Європейському Союзі та в Україні".

"Сьогоднішнім рішенням обмежувальні заходи у зв’язку з дестабілізаційною діяльністю Росії тепер поширюються на 69 фізичних і 19 юридичних осіб. Особам, зазначеним сьогодні, заморожують активи, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси", – йдеться в повідомленні Ради ЄС.

09:34 21.04.2026
Рада ЄС із закордонних справ, серед іншого, обговорить у Люксембургу Україну

19:48 31.03.2026
Каллас: 20-й пакет санкцій ще більше "затягне сітку", особливо щодо російського "тіньового флоту"

10:06 28.02.2026
Зеленський застосував санкції проти російських поштових сервісів, що працюють на ТОТ України

17:22 29.01.2026
Сибіга на Раді ЄС у закордонних справах: Ми виграємо для вас час — це гірка правда

17:10 23.01.2026
Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

18:31 01.01.2026
Головування Кіпру в Раді ЄС розпочинається у вирішальний момент для Європи - фон дер Ляєн

14:01 15.12.2025
Рада ЄС ввела санкції проти 9 осіб, які сприяють діяльності тіньового флоту РФ

12:45 15.12.2025
Рада ЄС в понеділок прийме рішення щодо тіньового флоту РФ та обговорить фінансування України - Каллас

17:01 12.12.2025
Рада ЄС з закордонних справ знову обговорить питання посилення України

13:41 11.12.2025
У Львові стартувало неформальне засідання Ради ЄС із загальних справ

