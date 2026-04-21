Рада ЄС запровадила санкції проти російського Фонду підтримки й захисту прав співвітчизників

Рада ЄС оголосила у вівторок про своє рішення запровадити обмежувальні заходи проти російського Фонду підтримки й захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном, а також проти інтернет-порталу Euromore.

Згідно з комюніке ради, обох юридичних осіб звинувачують у "тривалій гібридній діяльності Росії, зокрема в пропаганді та дезінформації".

У ЄС вважають, що обидві організації "відповідальні за підтримку дій і політики (...), що підривають демократію, верховенство права, стабільність і безпеку в Європейському Союзі та в Україні".

"Сьогоднішнім рішенням обмежувальні заходи у зв’язку з дестабілізаційною діяльністю Росії тепер поширюються на 69 фізичних і 19 юридичних осіб. Особам, зазначеним сьогодні, заморожують активи, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси", – йдеться в повідомленні Ради ЄС.