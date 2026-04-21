Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що з моменту початку дії режиму припинення вогню між Вашингтоном і Тегераном, Іран неодноразово порушував перемир’я.

"Іран порушував режим припинення вогню багато разів", – написав голова Білого дому в соцмережі Truth Social.

Іранська сторона, зі свого боку, раніше звинувачувала США в порушенні перемир’я. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі напередодні зазначав, що порушення режиму припинення вогню з боку США та провокаційні дії, зокрема погрози й напади на іранські торгові судна, є серйозною перешкодою для продовження дипломатичного процесу.

Влада США, зі свого боку, раніше називала порушенням домовленостей перекриття Іраном Ормузької протоки, а також обстріл кількох суден, що йшли нею.

Бойові дії між США та Іраном було припинено 7 квітня, Ізраїль також припинив удари. Перемир’я закінчується 22 квітня.