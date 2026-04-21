14:57 21.04.2026

Трамп звинуватив Іран у численних порушеннях режиму припинення вогню

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що з моменту початку дії режиму припинення вогню між Вашингтоном і Тегераном, Іран неодноразово порушував перемир’я.

"Іран порушував режим припинення вогню багато разів", – написав голова Білого дому в соцмережі Truth Social.

Іранська сторона, зі свого боку, раніше звинувачувала США в порушенні перемир’я. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі напередодні зазначав, що порушення режиму припинення вогню з боку США та провокаційні дії, зокрема погрози й напади на іранські торгові судна, є серйозною перешкодою для продовження дипломатичного процесу.

Влада США, зі свого боку, раніше називала порушенням домовленостей перекриття Іраном Ормузької протоки, а також обстріл кількох суден, що йшли нею.

Бойові дії між США та Іраном було припинено 7 квітня, Ізраїль також припинив удари. Перемир’я закінчується 22 квітня.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:46 21.04.2026
США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

США зосередили поблизу Ірану 14 бойових кораблів

07:51 21.04.2026
Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

Іран зволікав із рішенням про переговори щодо припинення війни через тиск військових – ЗМІ

06:30 21.04.2026
Трамп заявив, що не продовжить перемир'я з Іраном без укладення угоди про завершення війни – ЗМІ

Трамп заявив, що не продовжить перемир'я з Іраном без укладення угоди про завершення війни – ЗМІ

04:37 21.04.2026
Трамп заявив про успіхи у війні та посилення блокади Ірану до укладення угоди

Трамп заявив про успіхи у війні та посилення блокади Ірану до укладення угоди

18:37 20.04.2026
Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

17:27 20.04.2026
Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

11:58 20.04.2026
Іран не розглядає варіанту з вивезенням збагаченого урану з країни – МЗС

Іран не розглядає варіанту з вивезенням збагаченого урану з країни – МЗС

22:58 19.04.2026
Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

21:32 19.04.2026
Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

18:26 19.04.2026
Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

ОСТАННЄ

ІМО погодила проєкту "IMO for Ukraine" для відновлення та модернізації морської інфраструктури України

Рада ЄС запровадила санкції проти російського Фонду підтримки й захисту прав співвітчизників

ВАКС не задовольнив скаргу Тимошенко на оголошення їй підозри про підкуп депутатів – ЗМІ

В Єврокомісії прогнозують першу виплату по кредиту у EUR90 млрд для України у ІІ кварталі

Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав розблокувати EUR90 млрд для України вже цього тижня

Мадяр планує обговорювати повернення Угорщиною грошей Ощадбанку після складанні присяги прем'єра

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Каллас: завтра ми очікуємо позитивного рішення щодо EURO90 млрд для України

Рада ЄС із закордонних справ, серед іншого, обговорить у Люксембургу Україну

Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги від членства в ЄС – ЗМІ

