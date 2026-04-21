ВАКС не задовольнив скаргу Тимошенко на оголошення їй підозри про підкуп депутатів – ЗМІ

Фото: Суспільне новини

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) не задовольнив скаргу лідерки парламентської фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко на оголошення їй підозри про ймовірний підкуп народних депутатів, адвокат Олександр Готін заявив про можливу апеляцію, повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що першу частину засідання проводили закрито: заслуховували звукозапис, який долучили до справи. Далі засідання проводили відкрито. Адвокат нардепки Олександр Готін просив скасувати підозру, бо "на момент її вручення докази були недостатніми". За його словами, вивчатимуть мотиваційну частину та, скоріш за все, подаватимуть апеляцію.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України 14 січня 2026 року повідомили Тимошенко про підозру за пропозицію надання неправомірної вигоди народним депутатам. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн. Була внесена вся сума застави.

ВАКС 12 січня арештував майно Тимошенко, але не все. Зокрема суд відмовив у накладенні арешту на кошти на одному з рахунків Тимошенко, про яке просила сторона обвинувачення.

Окрім цього, суд ухвалив накласти арешт на деяке майно, яке належить чоловіку народної депутатки, Олександру Тимошенку, а саме – на автомобілі Тойота Лендкрузер 200, Ауді А8, два гаражі у Дніпрі. Апеляційна палата ВАКС 16 лютого частково скасувала рішення першої інстанції стосовно арешту майна Тимошенко.

Слідчий суддя ВАКС 13 березня продовжив до 13 травня строк дії обов’язків, покладених на Тимошенко.