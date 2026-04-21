В Єврокомісії прогнозують першу виплату по кредиту у EUR90 млрд для України у ІІ кварталі

В Європейській комісії прогнозують, що перші виплати Україні в рамках кредиту на суму 90 млрд євро можуть бути зроблені у другому кварталі поточного року.

Про це у вівторок в Брюсселі сказав речник Європейської комісії з питань бюджету Балаш Уйварі. "Ми знаємо, що стоїть на кону. Ми знаємо, що час має вирішальне значення (для України – ІФ-У), тому ми робимо все можливе, щоб завершити переговори (з українською стороною щодо супроводжуючих технічних документів – ІФ-У) якомога швидше. Звичайно, я не можу назвати чітких термінів, але я б сказав, що мета полягає в тому, щоб завершити всю роботу, що залишилася, якомога швидше, щоб ми могли підготуватися до першої виплати протягом другого кварталу", – пояснив він поточний стан речей.

За словами річника Європейської комісії, наразі продовжується робота над технічними документами, які є супроводжуючими до основних. "Є три документи з технічної сторони, якими ми обмінюємося (з українською стороною – ІФ-У), і над якими ми дуже інтенсивно працюємо. Один з них – це програма макрофінансової допомоги, яка буде підкріплена Меморандумом про взаєморозуміння… Робота в цьому напрямку просувається дуже добре. З іншого боку, ми також використовуватимемо Ukraine Facility для виплати частини того, що ми називаємо бюджетною підтримкою для України, і в цьому відношенні нам потрібно оновити План для України. І в цьому напрямку робота також просувається дуже інтенсивно. І третій елемент – це справді кредитна угода. Це знову ж таки вимагає двостороннього обміну між нами та Україною, і цей обмін відбувається", – деталізував Уйварі.

Разом з тим, він зауважив, що немає прямих зв'язків між поточною роботою Європейської комісії над цими документами з позитивним рішенням Ради ЄС щодо остаточного ухвалення кредиту для Україні на суму 90 млрд євро, яке, як очікується, може бути у середу.

"Я не бачу прямих зв'язків: двосторонні переговори між Комісією та Україною можуть відбутися незалежно від інших процедур. Звичайно, наші внутрішні процедури також тривають. Тож ми робимо все можливе, щоб виконати всі вимоги", – наголосив Уйварі.