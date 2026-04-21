Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав розблокувати EUR90 млрд для України вже цього тижня

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок взяв онлайн-участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах та закликав міністрів держав-членів ЄС якнайшвидше розблокувати репараційний кредит у розмірі EUR90 млрд на підтримку України, 20-й санкційний пакет ЄС проти РФ і відкрити переговорны кластери щодо вступу України до ЄС, повідомляється на сайті МЗС.

"90 млрд євро – це абсолютний пріоритет. Цей крок уже був погоджений. Він має бути втілений, бо кожен день затримки несе шкоду. Наразі немає жодних перепон, і навіть штучні перешкоди зняті. ЄС має необхідні інструменти для зняття блокади вже цього тижня. Розраховуємо на їх задіяння у найближчі дні", – зазначив Сибіга.

Міністр окремо відзначив критичну важливість якнайшвидшого ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ, який має бути якомога сильнішим для нанесення максимальної шкоди воєнному бюджету держави-агресора.

"Це необхідність для захисту безпосередньо самого Євросоюзу, його громадян, його інтересів. Надто багато важливих кроків надто довго відтягувалися. Все це надсилає неправильні сигнали Путіну. Що довше часу займає ухвалення цих кроків, то більше надії він має на знищення ЄС і нанесення шкоди його державам-членам", – наголосив він.

Глава МЗС підтвердив готовність України та Молдови до відкриття переговорних кластерів і закликав скористатися вікном можливостей для офіційного запуску процесу.

Повідомляється, що під час зустрічі європейська сторона ЄС окремо позитивно відзначила прогрес реформ, який Україна продемонструвала протягом нещодавнього часу.

Сибіга окремо поінформував європейських колег про ситуацію на полі бою. Він повідомив про успіхи України, зокрема в кампанії далекобійних ударів по РФ, та наголосив на потребі збільшення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс, а також посилення протиповітряної оборони України для захисту від російських ударів.