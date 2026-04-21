Інтерфакс-Україна
Політика
13:48 21.04.2026

Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах закликав розблокувати EUR90 млрд для України вже цього тижня

2 хв читати
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок взяв онлайн-участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах та закликав міністрів держав-членів ЄС якнайшвидше розблокувати репараційний кредит у розмірі EUR90 млрд на підтримку України, 20-й санкційний пакет ЄС проти РФ і відкрити переговорны кластери щодо вступу України до ЄС, повідомляється на сайті МЗС.

"90 млрд євро – це абсолютний пріоритет. Цей крок уже був погоджений. Він має бути втілений, бо кожен день затримки несе шкоду. Наразі немає жодних перепон, і навіть штучні перешкоди зняті. ЄС має необхідні інструменти для зняття блокади вже цього тижня. Розраховуємо на їх задіяння у найближчі дні", – зазначив Сибіга.

Міністр окремо відзначив критичну важливість якнайшвидшого ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ, який має бути якомога сильнішим для нанесення максимальної шкоди воєнному бюджету держави-агресора.

"Це необхідність для захисту безпосередньо самого Євросоюзу, його громадян, його інтересів. Надто багато важливих кроків надто довго відтягувалися. Все це надсилає неправильні сигнали Путіну. Що довше часу займає ухвалення цих кроків, то більше надії він має на знищення ЄС і нанесення шкоди його державам-членам", – наголосив він.

Глава МЗС підтвердив готовність України та Молдови до відкриття переговорних кластерів і закликав скористатися вікном можливостей для офіційного запуску процесу.

Повідомляється, що під час зустрічі європейська сторона ЄС окремо позитивно відзначила прогрес реформ, який Україна продемонструвала протягом нещодавнього часу.

Сибіга окремо поінформував європейських колег про ситуацію на полі бою. Він повідомив про успіхи України, зокрема в кампанії далекобійних ударів по РФ, та наголосив на потребі збільшення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс, а також посилення протиповітряної оборони України для захисту від російських ударів.

 

Теги: #кредит #сибіга #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:57 21.04.2026
В Єврокомісії прогнозують першу виплату по кредиту у EUR90 млрд для України у ІІ кварталі

11:51 21.04.2026
Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

11:18 21.04.2026
Каллас: завтра ми очікуємо позитивного рішення щодо EURO90 млрд для України

09:34 21.04.2026
Рада ЄС із закордонних справ, серед іншого, обговорить у Люксембургу Україну

04:41 21.04.2026
Макрон очікує прогресу щодо кредиту ЄС в 90 млрд євро для України після зміни уряду в Угорщині – ЗМІ

14:02 18.04.2026
Сибіга та держсекретарка у закордонних справах Британії узгодили кроки з посилення тиску на РФ

11:36 18.04.2026
Сибіга зустрівся з Вселенським Патріархом Варфоломієм

11:07 18.04.2026
Сибіга та Санду обговорили підготовку до засідання КМ Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня

21:21 17.04.2026
Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

15:08 17.04.2026
Понад 300 іноземних найманців, які воювали на боці РФ, в українському полоні – Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА