Інтерфакс-Україна
Політика
13:11 21.04.2026

Мадяр планує обговорювати повернення Угорщиною грошей Ощадбанку після складанні присяги прем'єра

Фото: https://www.facebook.com/peter.magyar.102

Лідер партій "Тиса" (Партія поваги та свободи; угор. Tisztelet és Szabadság Párt, TISZA) Петер Мадяр, який, ймовірно, стане новим прем'єр-міністром Угорщини після перемоги його політсили на парламентських виборах у 2026 році, заявляє, що у справі із затриманням конвою Ощадбанку є багато невідомих деталей і що президент України Володимир Зеленський зможе з ним досягти домовленостей з цього приводу, коли він складе присягу прем'єр-міністра, повідомляє видання Telex.

"Ми не знаємо правди, ми теж бачили пропагандистські новини", – сказав Мадяр додавши, що багато деталей залишаються "незрозумілими".

Він попросив терпіння та розсудливості з цього приводу, а також відкриття нафтопроводу "Дружба", через який Угорщина купує нафту у РФ. Крім цього, лідер "Тиси" заявив, що у Зеленського є до нього важливіші питання.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив 19 квітня, що Україна хотіла би повернути затримані гроші Ощадбанку і це планується обговорити з Петером Мадяром.

5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на одній із АЗС на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторських автомобілі, що перевозили $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких пізніше було звільнено та переправлено до України.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму. 9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було виказано рішучій протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня повідомлялося, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, в четвер передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

 

