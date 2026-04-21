11:51 21.04.2026

Єврокомісар Кос: якщо нафта піде "Дружбою", ЄС швидко розпочне розподіл EUR90 млрд кредиту для України

Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос говорить, що в разі відновлення постачання Угорщині російської нафти трубопроводом "Дружба" Європейський союз швидко розпочне розподіл EUR90 млрд позики для України.

Вона також переконана, що всі шість переговорних кластерів щодо членства України в Європейському союзу можуть бути офіційно відкриті дуже швидко.

Про це вона сказала у вівторок в Люксембурзі по прибутті для участі в засіданні Ради ЄС з питань закордонних справ.

Відповідні заяви пролунали на тлі результатів виборів в Угорщині, де діючий прем'єр-міністр Віктор Орбан, який блокував всі ці два питання, зазнав значної поразки, і наступним головою уряду буде Петер Мадяр.

"Щодо України, у мене є три позитивні повідомлення. Перше полягає в тому, що якщо найближчими днями нафта піде трубопроводом "Дружба", ми зможемо дуже швидко розпочати розподіл 90 млрд євро кредиту для України. Друге позитивне повідомлення полягає в тому, що Україна та Молдова готові офіційно відкрити всі шість кластерів, і ми також. Тож я сподіваюся, що Рада (ЄС) діятиме швидко (ухвалить відповідне рішення)", – заявила Кос.

Третім позитивним повідомленням європейський комісар назвала те, що "Україна за останні тижні провела багато реформ". "Саме тому ми зможемо виділити до 2,7 млрд євро для їхнього бюджету та забезпечити ліквідність", – пояснила Кос.

