11:18 21.04.2026

Каллас: завтра ми очікуємо позитивного рішення щодо EURO90 млрд для України

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас сподівається, що у середу буде ухвалено позитивне рішення щодо надання України кредиту в розмірі 90 млрд євро.

Про це вона сказала у вівторок в Люксембурзі, прибувши на засідання Ради ЄС з закордонних справ. "Завтра очікуємо позитивних рішень щодо 90-мільярдного кредиту. Україні справді потрібна ця позика, і це також ознака того, що Росія не зможе пережити Україну. Це надзвичайно важливо на даний момент", – наголосила Високий представник.

Каллас також зазначила, що питання війни Росії проти України стоїть на порядку денному цього засідання.

Як повідомлялося раніше, Кіпрське головування в Європейському союзі винесло питання щодо внесення поправок в багаторічний бюджет ЄС на засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС, так званий Coreper. Саме цей проєкт документу, один з трьох, щоб рішення було ухвалено остаточно, блокував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. "З огляду на останні події (мова йде про поразку Орбана на виборах в Угорщині – ІФ-У), Головування включило до порядку денного засідання Coreper у середу, 22 квітня, питання про внесення змін до регламенту про багаторічну фінансову політику (МФП), останнього елемента, необхідного для забезпечення виплати Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, як пункт I, що не обговорюється. Після схвалення Coreper для його остаточного прийняття буде розпочато письмову процедуру", – повідомив журналістам офіційний представник Кіпрського головування. Два інші елементи (кредит на підтримку України та положення про внесення змін до кредитної лінії для України) вже були офіційно прийняті ще в лютому.

