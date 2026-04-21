Інтерфакс-Україна
Політика
09:34 21.04.2026

Рада ЄС із закордонних справ, серед іншого, обговорить у Люксембургу Україну

Рада ЄС на рівні глав МЗС засідатиме у вівторок у Люксембургу, на її порядку денному: Україна, Близький Схід, Судан і країни Південного Кавказу – Азербайджан, Вірменія, Грузія.

Зокрема, як випливає з матеріалів до засідання ради, воно розпочнеться з обміну думками відеозв'язку з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Подальше обговорення питання міністрами 27 держав-членів буде "насамперед присвячене посиленню всебічного тиску на Росію, включно з додатковими санкціями (...) і діями, спрямованими проти тіньового флоту", ідеться в матеріалах.

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас оголосила 16 квітня в соцмережі Х, що рада в Люксембургу розгляне питання про розблокування кредиту для Києва на EUR90 млрд на 2026-2027 рр. і про 20-й пакет санкцій проти РФ.

Другим напрямом обговорення української теми стане "підтримка стійкості та (військової – ІФ-У ) готовності України", повідомляють у документах до засідання. Очікується також, що Рада ЄС обміняється думками щодо гарантій безпеки для України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:21 17.04.2026
Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

Сибіга обговорив з головою МЗС Туреччини розвиток стратегічного партнерства та мирні ініціативи

20:11 16.04.2026
Сибіга відвідає Туреччину 16-18 квітня для участі в Анталійському дипломатичному форумі

Сибіга відвідає Туреччину 16-18 квітня для участі в Анталійському дипломатичному форумі

21:56 15.04.2026
Сибіга: Франція приєдналась до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ, 18 країн вже підтримали ініціативу

Сибіга: Франція приєдналась до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ, 18 країн вже підтримали ініціативу

23:49 14.04.2026
Сибіга і глава МЗС Норвегії обговорили оборонну підтримку України та спільне виробництво

Сибіга і глава МЗС Норвегії обговорили оборонну підтримку України та спільне виробництво

21:55 14.04.2026
Сибіга обговорив з главою МЗС Оману ситуацію на Близькому сході та інформував про російські атаки

Сибіга обговорив з главою МЗС Оману ситуацію на Близькому сході та інформував про російські атаки

20:05 14.04.2026
Сибіга: Україна та Німеччина розпочнуть регулярні консультації з питань безпеки та оборонної політики

Сибіга: Україна та Німеччина розпочнуть регулярні консультації з питань безпеки та оборонної політики

21:24 13.04.2026
МЗС України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти

МЗС України створило посаду посла з особливих доручень з питань військовополонених і зниклих безвісти

23:25 10.04.2026
Таяні обговорив з главою МЗС Єгипту зміцнення перемир'я між США та Іраном і ситуацію в Лівані

Таяні обговорив з главою МЗС Єгипту зміцнення перемир'я між США та Іраном і ситуацію в Лівані

19:53 10.04.2026
МЗС України про вихід Молдови з СНД: Підтримуємо дистанціювання від пострадянських форматів співпраці

МЗС України про вихід Молдови з СНД: Підтримуємо дистанціювання від пострадянських форматів співпраці

17:22 29.01.2026
Сибіга на Раді ЄС у закордонних справах: Ми виграємо для вас час — це гірка правда

Сибіга на Раді ЄС у закордонних справах: Ми виграємо для вас час — це гірка правда

ВАЖЛИВЕ

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

ОСТАННЄ

Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги від членства в ЄС – ЗМІ

МЗС Німеччини викликало російського посла через погрози підприємствам ОПК

Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

У порядку денному сесії ПАРЄ – дебати про посилення зусиль для створення Спецтрибуналу – членкиня делегації Ради

Заступниця голови фракції "Голос": РФ використає перемогу "Прогресивної Болгарії" для блокування допомоги Україні

Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС – голова комітету Ради

Партія експрезидента Болгарії Радєва набирає 45% на парламентських виборах в країні, він вже заявив про перемогу

Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

