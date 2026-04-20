Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що ізраїльська сторона не закликала його розв’язувати конфлікт з Іраном.

"Ізраїль ніколи не переконував мене воювати з Іраном, проте підсумки того, що сталося 7 жовтня (2023 року) зміцнили моє багаторічне переконання в тому, що в Ірану ніколи не повинно бути ядерної зброї", – написав американський президент у соцмережі TruthSocial.

Крім того, за словами Трампа, 90% інформації, яку транслюють у ЗМІ з цієї теми, – "брехня і сфабриковані історії".

Американський президент також додав, що "якщо нові іранські лідери будуть досить розумні, то на Іран чекає велике майбутнє і процвітання".