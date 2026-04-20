Інтерфакс-Україна
Політика
18:29 20.04.2026

Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги від членства в ЄС – ЗМІ

2 хв читати
Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги від членства в ЄС – ЗМІ

Німеччина та Франція закликали надати Україні "символічні" пільги на етапі підготовки до вступу, що виключає сільськогосподарські субсидії ЄС та право голосу. Про це пише Financial Times.

"Німеччина та Франція закликали надати Україні "символічні" пільги на етапі підготовки до вступу, що виключає сільськогосподарські субсидії ЄС та право голосу, що не відповідає сподіванням Києва на прискорене членство після укладення потенційної мирної угоди з Росією", – йдеться у матеріалі видання у понеділок.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський прагне членства в ЄС як однієї з ключових переваг будь-якої мирної угоди, аргументуючи, що його країна має приєднатися до блоку вже у 2027 році. Однак найбільші члени ЄС відкинули пропозиції Європейської комісії щодо скасування повільного та бюрократичного процесу вступу, щоб надати Києву швидкі переваги.

Німецькі та французькі пропозиції, викладені в окремих документах, з якими ознайомилася газета Financial Times, охолоджують будь-які надії Києва на те, що розірваній війною країні може бути надано привілейований статус у її прагненні приєднатися до блоку.

Німеччина наполягає на статусі "асоційованого члена" – за якого Київ братиме участь у засіданнях міністрів та лідерів, але не матиме права голосу та "не зможе автоматично користуватися" спільним бюджетом ЄС.

За даними видання, Франція називає таке проміжне членство "статусом інтегрованої держави", за яким доступ до "Спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування, такого як політика згуртування... має бути відкладений до етапу після вступу".

Нещодавня поразка на виборах прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який наклав вето на початок переговорів про вступ України до ЄС, породила певні надії на прогрес. Однак переважна більшість членів ЄС глибоко побоюється, що надання Києву та іншим кандидатам прискореного вступу порушить політичну динаміку блоку та підірве цінність членства.

Значні сільськогосподарські субсидії ЄС у рамках Спільної сільськогосподарської політики (CAP) та регіональних фондів – які разом становлять близько двох третин чинного бюджету ЄС – будуть "відкладені на період після вступу". Проте "полегшена" версія членства включатиме положення про взаємну оборону ЄС.

Важливо, що обидві країни наголошують, що ця спрощена версія не є альтернативою повноправному членству, а "легким у впровадженні суттєвим скороченням шляху до нього", за словами Берліна, що "відіграватиме роль прискорювача на цьому шляху", як висловився Париж.

Теги: #україна #пільги #німеччина #франція #сільське_господарство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:26 20.04.2026
Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

Журналіст Bild Рьопке повідомив про перехід на роботу до німецько-українського виробника дронів

18:34 20.04.2026
Музей війни у Києві проведе публічну дискусію про рашизм та протидію пропаганді

Музей війни у Києві проведе публічну дискусію про рашизм та протидію пропаганді

17:39 20.04.2026
МЗС Німеччини викликало російського посла через погрози підприємствам ОПК

МЗС Німеччини викликало російського посла через погрози підприємствам ОПК

17:37 20.04.2026
Україна та Португалія розширять співпрацю у проєктах із зрошення та переробки

Україна та Португалія розширять співпрацю у проєктах із зрошення та переробки

21:57 17.04.2026
Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

Заступник Головнокомандувача ЗСУ обговорив із німецьким колегою посилення ППО та розвиток безпілотних систем – Генштаб

18:42 17.04.2026
Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

17:43 17.04.2026
Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

16:53 17.04.2026
Україна підписала Меморандум про відтермінування боргових платежів з Групою кредиторів з G7 та Паризького клубу

Україна підписала Меморандум про відтермінування боргових платежів з Групою кредиторів з G7 та Паризького клубу

15:45 17.04.2026
Собівартість виробництва агропродукції в Україні може зрости на 20% – УКАБ

Собівартість виробництва агропродукції в Україні може зрости на 20% – УКАБ

12:14 17.04.2026
Франція готова сприяти розмінуванню Ормузької протоки після завершення бойових дій – міністр оборони

Франція готова сприяти розмінуванню Ормузької протоки після завершення бойових дій – міністр оборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА