Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги від членства в ЄС – ЗМІ

"Німеччина та Франція закликали надати Україні "символічні" пільги на етапі підготовки до вступу, що виключає сільськогосподарські субсидії ЄС та право голосу, що не відповідає сподіванням Києва на прискорене членство після укладення потенційної мирної угоди з Росією", – йдеться у матеріалі видання у понеділок.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський прагне членства в ЄС як однієї з ключових переваг будь-якої мирної угоди, аргументуючи, що його країна має приєднатися до блоку вже у 2027 році. Однак найбільші члени ЄС відкинули пропозиції Європейської комісії щодо скасування повільного та бюрократичного процесу вступу, щоб надати Києву швидкі переваги.

Німецькі та французькі пропозиції, викладені в окремих документах, з якими ознайомилася газета Financial Times, охолоджують будь-які надії Києва на те, що розірваній війною країні може бути надано привілейований статус у її прагненні приєднатися до блоку.

Німеччина наполягає на статусі "асоційованого члена" – за якого Київ братиме участь у засіданнях міністрів та лідерів, але не матиме права голосу та "не зможе автоматично користуватися" спільним бюджетом ЄС.

За даними видання, Франція називає таке проміжне членство "статусом інтегрованої держави", за яким доступ до "Спільної сільськогосподарської політики та європейського фінансування, такого як політика згуртування... має бути відкладений до етапу після вступу".

Нещодавня поразка на виборах прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який наклав вето на початок переговорів про вступ України до ЄС, породила певні надії на прогрес. Однак переважна більшість членів ЄС глибоко побоюється, що надання Києву та іншим кандидатам прискореного вступу порушить політичну динаміку блоку та підірве цінність членства.

Значні сільськогосподарські субсидії ЄС у рамках Спільної сільськогосподарської політики (CAP) та регіональних фондів – які разом становлять близько двох третин чинного бюджету ЄС – будуть "відкладені на період після вступу". Проте "полегшена" версія членства включатиме положення про взаємну оборону ЄС.

Важливо, що обидві країни наголошують, що ця спрощена версія не є альтернативою повноправному членству, а "легким у впровадженні суттєвим скороченням шляху до нього", за словами Берліна, що "відіграватиме роль прискорювача на цьому шляху", як висловився Париж.