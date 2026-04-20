Інтерфакс-Україна
Політика
17:39 20.04.2026

МЗС Німеччини викликало російського посла через погрози підприємствам ОПК

МЗС Німеччини викликало російського посла через погрози підприємствам ОПК

Міністерство закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина викликало для пояснень посла Росії у Берліні через погрози російських офіційних осіб на адресу, зокрема, німецьких підприємств обороно-промислового комплексу.

"Прямі погрози Росії щодо об’єктів у Німеччині є спробою послабити нашу підтримку України та перевірити нашу згуртованість. Наша відповідь чітка: ми не дамо себе залякати. Такі погрози та будь-які види шпигунської діяльності в Німеччині є абсолютно неприйнятними. З цього приводу сьогодні було викликано російського посла", – йдеться у повідомленні дипломатичного відомства у соцмережі Х у понеділок.

Нагадаємо, Міністерство оборони РФ оприлюднило списки підприємств у Європі, які нібито пов’язані з виробництвом ударних безпілотників та комплектуючих для України.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав це "списком потенційних цілей для російських збройних сил".

