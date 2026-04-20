Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив New York Post, що американська делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом летить до Ісламабада для переговорів з Іраном.

"Президент підтвердив, що високопоставлена делегація, включно з Венсом, спецпредставником Стівом Віткоффом і радником Джаредом Кушнером, уже на шляху до Ісламабада на наступний раунд переговорів", – інформує видання.

"Вони прямують туди просто зараз. Вони будуть там увечері, за часом Ісламабада", – сказав Трамп.

Він наголосив, що США та Іран налаштовані на переговори і, мабуть, наразі "ніхто в ігри не грає".

Також Трамп заявив, що готовий зустрітися за необхідності з іранським керівництвом. "Якщо вони захочуть зустрітися, в нас є дуже здібні люди. Але для мене немає проблеми самому зустрітися з ними", – сказав президент.

Він нагадав, що США має одну безумовну вимогу – це відмова Тегерана від отримання ядерної зброї. Водночас Трамп зазначив, що Іран може процвітати, якщо сторонам вдасться домовитися. Трамп запевнив, що США мають контакти з "правильними людьми" в іранському керівництві.

Але президент відмовився уточнювати, які наслідки будуть у тому разі, якщо Тегеран не відмовиться від прагнення до створення ядерної зброї або якщо переговори проваляться.