Інтерфакс-Україна
17:27 20.04.2026

Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив New York Post, що американська делегація на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом летить до Ісламабада для переговорів з Іраном.

"Президент підтвердив, що високопоставлена делегація, включно з Венсом, спецпредставником Стівом Віткоффом і радником Джаредом Кушнером, уже на шляху до Ісламабада на наступний раунд переговорів", – інформує видання.

"Вони прямують туди просто зараз. Вони будуть там увечері, за часом Ісламабада", – сказав Трамп.

Він наголосив, що США та Іран налаштовані на переговори і, мабуть, наразі "ніхто в ігри не грає".

Також Трамп заявив, що готовий зустрітися за необхідності з іранським керівництвом. "Якщо вони захочуть зустрітися, в нас є дуже здібні люди. Але для мене немає проблеми самому зустрітися з ними", – сказав президент.

Він нагадав, що США має одну безумовну вимогу – це відмова Тегерана від отримання ядерної зброї. Водночас Трамп зазначив, що Іран може процвітати, якщо сторонам вдасться домовитися. Трамп запевнив, що США мають контакти з "правильними людьми" в іранському керівництві.

Але президент відмовився уточнювати, які наслідки будуть у тому разі, якщо Тегеран не відмовиться від прагнення до створення ядерної зброї або якщо переговори проваляться.

18:37 20.04.2026
Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

14:28 20.04.2026
Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

Siemens спрямує ШІ-інвестиції переважно у США через жорстке регулювання в Європі

11:58 20.04.2026
Іран не розглядає варіанту з вивезенням збагаченого урану з країни – МЗС

Іран не розглядає варіанту з вивезенням збагаченого урану з країни – МЗС

04:41 20.04.2026
У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

У США сталася стрілянина, загинули восьмеро дітей

22:58 19.04.2026
Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

21:32 19.04.2026
Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

18:26 19.04.2026
Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

15:53 19.04.2026
Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

15:48 19.04.2026
Переговорники США в понеділок прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном – Трамп

Переговорники США в понеділок прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном – Трамп

13:27 19.04.2026
Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM

Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM

ВАЖЛИВЕ

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

ОСТАННЄ

Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги від членства в ЄС – ЗМІ

МЗС Німеччини викликало російського посла через погрози підприємствам ОПК

У порядку денному сесії ПАРЄ – дебати про посилення зусиль для створення Спецтрибуналу – членкиня делегації Ради

Заступниця голови фракції "Голос": РФ використає перемогу "Прогресивної Болгарії" для блокування допомоги Україні

Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС – голова комітету Ради

Партія експрезидента Болгарії Радєва набирає 45% на парламентських виборах в країні, він вже заявив про перемогу

Орбан не скасує вето на кредит у розмірі 90 млрд євро для України до відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба"

Папа Римський: Мене глибоко засмучує нещодавнє загострення атак проти України

Естонія не дозволить прем'єру Словаччини Фіцо пролетіти через свою територію до Москви на парад 9 травня – глава МЗС

