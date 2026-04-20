Інтерфакс-Україна
Політика
15:21 20.04.2026

У порядку денному сесії ПАРЄ – дебати про посилення зусиль для створення Спецтрибуналу – членкиня делегації Ради

Фото: https://www.rada.gov.ua

Серед головних питань весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – дебати про посилення зусиль для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Сьогодні стартує весняна сесія ПАРЄ у Страсбурзі! Серед ключових питань порядку денного – дебати на тему "Відповідальність і справедливість: заклик посилити зусилля для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – написала Кравчук у понеділок у Фейсбуці.

За її словами, також заплановані дебати про насильство та hate speech проти політиків. "Окремо – дебати про захист свободи релігії та переконань у Європі. До підготовки відповідного звіту та резолюції також долучилася, щоб у документі був і український досвід, і наше розуміння того, як держава-агресор може використовувати релігію як інструмент тиску й переслідувань", – зазначила народна депутатка.

Кравчук також повідомила, що у четвер відбудеться сайд-івент "Як працює "Русский мир": ідеологія та практика гібридної агресії проти Європи", під час якого члени української, шведської та польської делегацій, а також представники білоруської демократичної опозиції говоритимуть, як ідеологія "русского мира" перетворюється на конкретні інструменти гібридної агресії проти європейських держав – дезінформацію, втручання у вибори.

"Для України ця сесія – можливість тримати в центрі уваги питання відповідальності Росії, справедливості для жертв і рішень, які давно на часі", – наголосила Кравчук.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:57 16.04.2026
Уряд Швеції ухвалив два законопроєкти щодо приєднання до Спецтрибуналу

11:54 16.04.2026
Сибіга повідомив про готовність Австрії приєднатися до Спецтрибуналу щодо злочину агресії

21:56 15.04.2026
Сибіга: Франція приєдналась до угоди про створення Спецтрибуналу щодо агресії РФ, 18 країн вже підтримали ініціативу

12:43 15.04.2026
Зеленський обговорив зі спікером парламенту Норвегії створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

00:55 15.04.2026
Сибіга: Ісландія та Польща приєднались до угоди зі створення Спецтрибуналу проти агресії РФ

20:13 16.03.2026
Авторка резолюції ПАРЄ Кравчук закликала не допустити Росію до Венеційської бієнале

13:24 06.02.2026
ПАРЄ вимагає продовжувати відсторонення спортсменів з РФ та Білорусь від міжнародних змагань до завершення війни - Бідний

19:29 28.01.2026
ПАРЄ визнає неможливим проведення виборів під час воєнного стану - ЦВК

17:39 26.01.2026
Мезенцеву обрано віцепрезиденткою ПАРЄ

12:55 26.01.2026
ПАРЄ затвердило склад Платформи Асамблеї для діалогу з російськими демократами

ВАЖЛИВЕ

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

ОСТАННЄ

Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги від членства в ЄС – ЗМІ

МЗС Німеччини викликало російського посла через погрози підприємствам ОПК

Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

Заступниця голови фракції "Голос": РФ використає перемогу "Прогресивної Болгарії" для блокування допомоги Україні

Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС – голова комітету Ради

Партія експрезидента Болгарії Радєва набирає 45% на парламентських виборах в країні, він вже заявив про перемогу

Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

Орбан не скасує вето на кредит у розмірі 90 млрд євро для України до відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба"

