У порядку денному сесії ПАРЄ – дебати про посилення зусиль для створення Спецтрибуналу – членкиня делегації Ради

Серед головних питань весняної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) – дебати про посилення зусиль для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Сьогодні стартує весняна сесія ПАРЄ у Страсбурзі! Серед ключових питань порядку денного – дебати на тему "Відповідальність і справедливість: заклик посилити зусилля для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", – написала Кравчук у понеділок у Фейсбуці.

За її словами, також заплановані дебати про насильство та hate speech проти політиків. "Окремо – дебати про захист свободи релігії та переконань у Європі. До підготовки відповідного звіту та резолюції також долучилася, щоб у документі був і український досвід, і наше розуміння того, як держава-агресор може використовувати релігію як інструмент тиску й переслідувань", – зазначила народна депутатка.

Кравчук також повідомила, що у четвер відбудеться сайд-івент "Як працює "Русский мир": ідеологія та практика гібридної агресії проти Європи", під час якого члени української, шведської та польської делегацій, а також представники білоруської демократичної опозиції говоритимуть, як ідеологія "русского мира" перетворюється на конкретні інструменти гібридної агресії проти європейських держав – дезінформацію, втручання у вибори.

"Для України ця сесія – можливість тримати в центрі уваги питання відповідальності Росії, справедливості для жертв і рішень, які давно на часі", – наголосила Кравчук.