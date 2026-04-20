Заступниця голови фракції "Голос": РФ використає перемогу "Прогресивної Болгарії" для блокування допомоги Україні

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко вважає, що Російська Федерація буде використовувати перемогу "Прогресивної Болгарії" на парламентських виборах для блокування допомоги Україні.

"Результати сумні. Ми отримали в Болгарії реінкарнацію Орбана (Віктор Орбан -прем’єр-міністр Угорщини, лідер партії "Фідес", що зазнала поразки на парламентських виборах 12 квітня – ІФ-У), яку російська федерація буде активно використовувати для блокування роботи ЄС та допомоги Україні", – сказала Сірко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

На думку народної депутатки, перемога "Прогресивної Болгарії" на виборах до Народних зборів може ускладнити подальше військове співробітництво між Україною та Болгарією.

При цьому Сірко наголосила, що український та болгарський парламенти мають зберігати діалог.

"Верховна Рада повинна і далі продовжувати парламентську дипломатію та співробітництво з парламентом Болгарії. Опускати руки точно не треба", – зазначила вона.

Як повідомлялося, група "Прогресивна Болгарія" експрезидента країни Румена Радєва набирає 44,7% голосів виборців на парламентських виборах за результатами обробки 91,68% протоколів.

На другому місці наразі партія "Герб-СДС", яка набирає 13,4% голосів, на третьому – Коаліція "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" з 13,2% голосів, на четвертому – Рух за права і свободи (ДПС) з 6,2%, на п’ятому – партія "Відродження" з 4,4%. Решта політсил набирають менше ніж 3,3% кожна. Прохідний бар’єр в країні складає 4%.

Таким чином, "Прогресивна Болгарія" отримає не менше 130 місць у 240-місних Народних зборах (парламенті) країни.