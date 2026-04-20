Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

Дві третини українців вважають, що РФ може напасти на НАТО, майже стільки ж переконані, що Україна здатна підсилити Альянс, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму 2-8 квітня.

Водночас підтримка українцями вступу до НАТО та ЄС за останні два місяці дещо знизилася, проте залишається на високому рівні.

За вступ України до Європейського Союзу виступають 69% респондентів, проти – 19,7%, важко відповісти – 11,3%. У лютому 2026 року підтримка вступу до ЄС складала 83%, у вересні 2025 року показник становив 81,7%, а у вересні 2024 року – 73,7%. У листопаді-грудні 2021 року за вступ до ЄС висловлювалися 55,6% опитаних.

Думки щодо термінів вступу розділилися. 20,5% опитаних очікують на вступ упродовж 3-5 років, стільки ж – упродовж 5-10 років. 13,9% вважають, що Україна може вступити до Євросоюзу упродовж 1-3 років.

Водночас 13,9% респондентів вважають, що Україна ніколи не вступить до ЄС, 9,3% – що це станеться через 10-20 років. Важко відповісти – 22%.

За вступ України до НАТО на референдумі проголосували б 59,3% респондентів, проти – 25,7%, важко відповісти – 15%. У лютому 2026 року підтримка вступу до НАТО була на рівні 71,3%. У вересні 2025 року показник становив 68,5%. У листопаді-грудні 2021 року проголосували б за вступ 47,8% опитаних.

Щодо термінів вступу до НАТО очікування більш стримані. 17,6% опитаних вважають, що Україна може вступити упродовж 5-10 років, 13,8% – упродовж 3-5 років, лише 9,4% – упродовж 1-3 років.

Чверть респондентів налаштована песимістично: 23,4% вважають, що Україна ніколи не вступить до НАТО. 26% – важко відповісти. 9,9% очікують на вступ через 10-20 років.

Думки щодо здатності НАТО ефективно захиститися у разі нападу РФ розділилися. 43,1% опитаних вважають, що НАТО здатне захиститися, 35,5% – що не здатне, 21,4% – важко відповісти.

Більшість українців переконані, що РФ може напасти на одну з країн НАТО: 16,8% вважають, що точно збирається, 49,4% – що можливо збирається. Лише 13,1% думають, що РФ не збирається нападати.

Переважна більшість респондентів – 68,6% – вважають, що Україна може зробити внесок у зміцнення безпеки НАТО: 24,2% переконані, що може це зробити прямо зараз, 44,4% – що після завершення війни. Лише 15,9% вважають, що Україна не може зробити такий внесок.

Найчастіше респонденти називають такі варіанти можливої підтримки з боку України: поділитися досвідом протиповітряної оборони (47,5%), поділитися тактикою бойових дій проти російських збройних сил (46,5%), постачати безпілотники українського виробництва (39,9%), поділитися досвідом підтримання та відновлення критичної інфраструктури під час війни (30,1%), постачати інше озброєння українського виробництва (26,7%).

Повний текст дослідження буде презентовано під час Київського Безпекового Форуму 23 квітня.

Соціологічне опитування проводилося методом face-to-face інтерв’ю серед 1200 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України, де не ведуться бойові дії). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.