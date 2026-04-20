13:58 20.04.2026

Більшість українців вважає, що РФ може напасти на НАТО, але Україна здатна підсилити Альянс, – дослідження КБФ

Дві третини українців вважають, що РФ може напасти на НАТО, майже стільки ж переконані, що Україна здатна підсилити Альянс, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму 2-8 квітня.

Водночас підтримка українцями вступу до НАТО та ЄС за останні два місяці дещо знизилася, проте залишається на високому рівні.

За вступ України до Європейського Союзу виступають 69% респондентів, проти – 19,7%, важко відповісти – 11,3%. У лютому 2026 року підтримка вступу до ЄС складала 83%, у вересні 2025 року показник становив 81,7%, а у вересні 2024 року – 73,7%. У листопаді-грудні 2021 року за вступ до ЄС висловлювалися 55,6% опитаних.

Думки щодо термінів вступу розділилися. 20,5% опитаних очікують на вступ упродовж 3-5 років, стільки ж – упродовж 5-10 років. 13,9% вважають, що Україна може вступити до Євросоюзу упродовж 1-3 років.

Водночас 13,9% респондентів вважають, що Україна ніколи не вступить до ЄС, 9,3% – що це станеться через 10-20 років. Важко відповісти – 22%.

За вступ України до НАТО на референдумі проголосували б 59,3% респондентів, проти – 25,7%, важко відповісти – 15%. У лютому 2026 року підтримка вступу до НАТО була на рівні 71,3%. У вересні 2025 року показник становив 68,5%. У листопаді-грудні 2021 року проголосували б за вступ 47,8% опитаних.

Щодо термінів вступу до НАТО очікування більш стримані. 17,6% опитаних вважають, що Україна може вступити упродовж 5-10 років, 13,8% – упродовж 3-5 років, лише 9,4% – упродовж 1-3 років.

Чверть респондентів налаштована песимістично: 23,4% вважають, що Україна ніколи не вступить до НАТО. 26% – важко відповісти. 9,9% очікують на вступ через 10-20 років.

Думки щодо здатності НАТО ефективно захиститися у разі нападу РФ розділилися. 43,1% опитаних вважають, що НАТО здатне захиститися, 35,5% – що не здатне, 21,4% – важко відповісти.

Більшість українців переконані, що РФ може напасти на одну з країн НАТО: 16,8% вважають, що точно збирається, 49,4% – що можливо збирається. Лише 13,1% думають, що РФ не збирається нападати.

Переважна більшість респондентів – 68,6% – вважають, що Україна може зробити внесок у зміцнення безпеки НАТО: 24,2% переконані, що може це зробити прямо зараз, 44,4% – що після завершення війни. Лише 15,9% вважають, що Україна не може зробити такий внесок.

Найчастіше респонденти називають такі варіанти можливої підтримки з боку України: поділитися досвідом протиповітряної оборони (47,5%), поділитися тактикою бойових дій проти російських збройних сил (46,5%), постачати безпілотники українського виробництва (39,9%), поділитися досвідом підтримання та відновлення критичної інфраструктури під час війни (30,1%), постачати інше озброєння українського виробництва (26,7%).

Повний текст дослідження буде презентовано під час Київського Безпекового Форуму 23 квітня.

Соціологічне опитування проводилося методом face-to-face інтерв’ю серед 1200 респондентів віком від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України, де не ведуться бойові дії). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

14:55 20.04.2026
Генсек НАТО відвідає Туреччину 21-22 квітня

Генсек НАТО відвідає Туреччину 21-22 квітня

14:12 20.04.2026
Заступниця голови фракції "Голос": РФ використає перемогу "Прогресивної Болгарії" для блокування допомоги Україні

Заступниця голови фракції "Голос": РФ використає перемогу "Прогресивної Болгарії" для блокування допомоги Україні

20:43 19.04.2026
РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

16:44 19.04.2026
Естонія не дозволить прем'єру Словаччини Фіцо пролетіти через свою територію до Москви на парад 9 травня – глава МЗС

Естонія не дозволить прем'єру Словаччини Фіцо пролетіти через свою територію до Москви на парад 9 травня – глава МЗС

05:15 19.04.2026
Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти – Стефанішина

Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти – Стефанішина

14:55 18.04.2026
Позитивне ставлення українців до західних країн зростає, до США, ЄС і НАТО знизилось – дослідження КБФ

Позитивне ставлення українців до західних країн зростає, до США, ЄС і НАТО знизилось – дослідження КБФ

11:44 18.04.2026
Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

07:20 18.04.2026
OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

17:27 17.04.2026
США на на засіданні Контактної групи по Україні закликали союзників пришвидшити перехід до "НАТО 3.0"

США на на засіданні Контактної групи по Україні закликали союзників пришвидшити перехід до "НАТО 3.0"

13:58 17.04.2026
Трамп втрачає підтримку українців, але ставлення до США залишається позитивним – дослідження КБФ

Трамп втрачає підтримку українців, але ставлення до США залишається позитивним – дослідження КБФ

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

ОСТАННЄ

Трамп: Ізраїль ніколи не переконував мене починати конфлікт з Іраном

Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги від членства в ЄС – ЗМІ

МЗС Німеччини викликало російського посла через погрози підприємствам ОПК

Делегація США на чолі з Венсом прямує в Ісламабад на переговори з Іраном – Трамп

У порядку денному сесії ПАРЄ – дебати про посилення зусиль для створення Спецтрибуналу – членкиня делегації Ради

Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС – голова комітету Ради

Партія експрезидента Болгарії Радєва набирає 45% на парламентських виборах в країні, він вже заявив про перемогу

Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

Орбан не скасує вето на кредит у розмірі 90 млрд євро для України до відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба"

Папа Римський: Мене глибоко засмучує нещодавнє загострення атак проти України

