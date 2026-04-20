11:22 20.04.2026

Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС – голова комітету Ради

Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС і після парламентських виборів, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"У мене нещодавно була зустріч з делегацією парламентарів Болгарії. Вони завіряли мене, що загальні настрої в Болгарії та болгарському парламенті є проукраїнськими. Результати виборів суттєво нічого не змінять. Болгарія є членом ЄС і НАТО, суспільство в цілому є прозахідним, тому Болгарія залишиться на боці проукраїнської політики ЄС", – сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Народний депутат додав, що Болгарія – демократична країна, в якій вибори відбуваються доволі часто.

"Хто б не прийшов до влади в результаті виборів, він не зможе змінити загальний проєвропейський, прозахідний курс Болгарії. Важливо також, що Україна має в Болгарії багато друзів, у тому числі серед парламентарів", – зазначив Мережко.

Як повідомлялося з посиланням на сайт Центральної виборчої комісії, група "Прогресивна Болгарія" експрезидента країни Румена Радєва набирає 44,7% голосів виборців на парламентських виборах за результатами обробки 91,68% протоколів.

На другому місці наразі партія "Герб-СДС", яка набирає 13,4% голосів, на третьому – Коаліція "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" з 13,2% голосів, на четвертому – Рух за права і свободи (ДПС) з 6,2%, на п’ятому – партія "Відродження" з 4,4%. Решта політсил набирають менше ніж 3,3% кожна. Прохідний бар’єр в країні складає 4%.

Таким чином, "Прогресивна Болгарія" отримає не менше 130 місць у 240-місних Народних зборах (парламенті) країни.

Явка на парламентських виборах в країні наразі перевищила 50%, що є найвищим показником з квітня 2021 року.

Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

