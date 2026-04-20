Партія експрезидента Болгарії Радєва набирає 45% на парламентських виборах в країні, він вже заявив про перемогу

Група "Прогресивна Болгарія" експрезидента країни Румена Радєва набирає 44,7% голосів виборців на парламентських виборах в країні за результатами обробки 91,68% протоколів, повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії країни в понеділок.

На другому місці наразі партія "Герб-СДС", яка набирає 13,4% голосів, на третьому – Коаліція "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" з 13,2% голосів, на четвертому – Рух за права і свободи (ДПС) з 6,2%, на п’ятому – партія "Відродження" з 4,4%. Решта політсил набирають менше 3,3% кожна. Прохідний бар’єр в країні складає 4%.

Таким чином, "Прогресивна Болгарія" отримає не менше 130 місць у 240-місний Народних зборах (парламенті) країни.

Явка на парламентських виборах в країні наразі перевищила 50%, що є найвищим показником з квітня 2021 року.

Як повідомляє Reuters, 62-річний Радєв, який пішов у відставку з посади голови держави на початку 2026 року після дев’яти років президентства, є критиком ЄС та закликав до відновлення зв’язків з РФ.

Він вже заявив у неділю про перемогу своєї політсили. "БП перемогла однозначно – перемога надії над недовірою, перемога свободи над страхом", – сказав Радєв журналістам в Софії.

У той же час він сказав, що Болгарія "докладе всіх зусиль, щоб продовжувати свій європейський шлях". "Але повірте, сильна Болгарія та сильна Європа потребують критичного мислення та прагматизму. Європа стала жертвою власних амбіцій бути моральним лідером у світі з новими правилами", – додав експрезидент.

Він заявив, що хоче позбавити країну її "олігархічної моделі управління". Минулого року Радєс підтримав антикорупційні протести, які призвели до повалення минулого уряду.

Голова партії "Герб-СДС" Бойко Борисов, який тричі з 2009 по 2021 рік був прем’єром Болгарії, також привітав Радєва з перемогою, але наполягав, що "перемога на виборах – це одне, а управління – зовсім інше". Він відкинув твердження про те, що Радєв привносить щось "нове", водночас наголосивши на "надзвичайно проєвропейській позиції" своєї партії, включаючи підтримку України та ЄС.

Видання зазначає, що Радєв, крім закликів до відновлення зв’язків з РФ, засудив 10-річну оборонну угоду, підписану у березні між Болгарією та Україною та виступав проти постачання Болгарією зброї Україні, але заявив, що не використовуватиме вето країни для блокування рішень ЄС.

Вибори до Народних зборів Болгарії відбуваються за відкритими списками, пропорційним представництвом у 31 багатомандатних округах розміром від 4 до 19 місць.