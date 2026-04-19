Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ
Віцепрезидент Джей Ді Венс знову очолить переговорну групу США в Пакистані, передає Sky News.
"Джей Ді Ванс очолить американські делегації на мирних переговорах з Іраном", – повідомляє посол США в ООН Майк Волтц.
Це сталося одразу після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив, що відбудеться другий раунд переговорів, а переговірники мають прибути до Пакистану завтра.
Як зазначається, Венс також очолював делегацію в невдалому першому раунді. Решта лідерів Тегерана наполягали на його участі, оскільки його вважають антивоєнним, повідомляє Reuters.
Як повідомлялося, американські парламентарі в понеділок прибудуть до Ісламабаду, де в них заплановані переговори з Іраном про врегулювання конфлікту, повідомив президент США Дональд Трамп.
Трамп не уточнив, хто увійде до складу делегації США.
Попередній раунд переговорів теж відбувся в Ісламабаді.