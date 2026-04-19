Інтерфакс-Україна
Політика
18:26 19.04.2026

Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

Віцепрезидент Джей Ді Венс знову очолить переговорну групу США в Пакистані, передає Sky News.

"Джей Ді Ванс очолить американські делегації на мирних переговорах з Іраном", – повідомляє посол США в ООН Майк Волтц.

Це сталося одразу після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив, що відбудеться другий раунд переговорів, а переговірники мають прибути до Пакистану завтра.

Як зазначається, Венс також очолював делегацію в невдалому першому раунді. Решта лідерів Тегерана наполягали на його участі, оскільки його вважають антивоєнним, повідомляє Reuters.

Як повідомлялося, американські парламентарі в понеділок прибудуть до Ісламабаду, де в них заплановані переговори з Іраном про врегулювання конфлікту, повідомив президент США Дональд Трамп.

Трамп не уточнив, хто увійде до складу делегації США.

Попередній раунд переговорів теж відбувся в Ісламабаді.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:58 19.04.2026
Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

Трамп заявив про перехоплення підсанкційного іранського судна, що намагалося прорвати морську блокаду США

21:32 19.04.2026
Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США – ЗМІ

15:53 19.04.2026
Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

15:48 19.04.2026
Переговорники США в понеділок прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном – Трамп

Переговорники США в понеділок прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном – Трамп

13:27 19.04.2026
Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM

Блокада ВМС США повністю зупинила морську торгівлю Ірану – CENTCOM

06:50 19.04.2026
Папа Лев XIV заявив, що не зацікавлений у суперечці з Трампом щодо війни в Ірані – ЗМІ

Папа Лев XIV заявив, що не зацікавлений у суперечці з Трампом щодо війни в Ірані – ЗМІ

13:44 18.04.2026
Іран поки що не погодився на проведення наступного раунду переговорів зі США – ЗМІ

Іран поки що не погодився на проведення наступного раунду переговорів зі США – ЗМІ

12:17 18.04.2026
В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

08:38 18.04.2026
Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

ВАЖЛИВЕ

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

ОСТАННЄ

Орбан не скасує вето на кредит у розмірі 90 млрд євро для України до відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба"

Папа Римський: Мене глибоко засмучує нещодавнє загострення атак проти України

Естонія не дозволить прем'єру Словаччини Фіцо пролетіти через свою територію до Москви на парад 9 травня – глава МЗС

Позитивне ставлення українців до західних країн зростає, до США, ЄС і НАТО знизилось – дослідження КБФ

Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

Сибіга та Санду обговорили підготовку до засідання КМ Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня

Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

