Венс очолить переговорну групу США в Пакистані – ЗМІ

Віцепрезидент Джей Ді Венс знову очолить переговорну групу США в Пакистані, передає Sky News.

"Джей Ді Ванс очолить американські делегації на мирних переговорах з Іраном", – повідомляє посол США в ООН Майк Волтц.

Це сталося одразу після того, як президент США Дональд Трамп підтвердив, що відбудеться другий раунд переговорів, а переговірники мають прибути до Пакистану завтра.

Як зазначається, Венс також очолював делегацію в невдалому першому раунді. Решта лідерів Тегерана наполягали на його участі, оскільки його вважають антивоєнним, повідомляє Reuters.

Як повідомлялося, американські парламентарі в понеділок прибудуть до Ісламабаду, де в них заплановані переговори з Іраном про врегулювання конфлікту, повідомив президент США Дональд Трамп.

Трамп не уточнив, хто увійде до складу делегації США.

Попередній раунд переговорів теж відбувся в Ісламабаді.