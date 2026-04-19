Інтерфакс-Україна
Політика
17:54 19.04.2026

Орбан не скасує вето на кредит у розмірі 90 млрд євро для України до відновлення постачання нафти трубопроводом "Дружба"


Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що, як і раніше, не має наміру знімати вето з кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро для України доти, доки не будуть відновлені поставки нафти трубопроводом "Дружба".

"Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти – не буде й грошей. А як тільки постачання нафти відновляться, ми перестанемо блокувати кредит", – написав він у неділю в соцмережі X.

Орбан нагадав, що згідно з домовленостями з Брюсселем, Угорщина в жодному разі не візьме на себе жодних фінансових зобов’язань при виділенні цього європейського кредиту.

За словами прем’єра, він отримав із Брюсселя сигнали, що Україна готова "хоч у понеділок" відновити транзит нафти по "Дружбі" за умови, що спочатку Угорщина перестане блокувати виділення кредиту.

Раніше у квітні партія Орбана "Фідес" програла парламентські вибори, проте сам він поки що залишиться на посаді прем’єра. Очікується, що передача влади новому уряду відбудеться вже у травні.

Теги: #кредит #орбан #вето #нафтопровід_дружба

