Інтерфакс-Україна
Політика
17:30 19.04.2026

Папа Римський: Мене глибоко засмучує нещодавнє загострення атак проти України

1 хв читати
Папа Римський Лев XIV запевнив у своїй молитві за весь український народ, зокрема через нещодавнє загострення атак проти України.

"Мене глибоко засмучує нещодавнє загострення атак проти України, які продовжують зачіпати й цивільних осіб. Я висловлюю свою близькість до тих, хто страждає, і запевняю у своїй молитві за весь український народ", – йдеться у його дописі в соцмережі Х.

"Я поновлюю заклик, щоб замовкли зброї та щоб було обрано шлях діалогу", – написав Папа Римський.

Водночас, зазначив він, в Лівані припинення вогню "дає підстави для надії; воно символізує промінь полегшення для ліванського народу".

Теги: #лев_xiv #атаки_рф #папа_римський

ВАЖЛИВЕ

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

ОСТАННЄ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА