Папа Римський: Мене глибоко засмучує нещодавнє загострення атак проти України

Папа Римський Лев XIV запевнив у своїй молитві за весь український народ, зокрема через нещодавнє загострення атак проти України.

"Мене глибоко засмучує нещодавнє загострення атак проти України, які продовжують зачіпати й цивільних осіб. Я висловлюю свою близькість до тих, хто страждає, і запевняю у своїй молитві за весь український народ", – йдеться у його дописі в соцмережі Х.

"Я поновлюю заклик, щоб замовкли зброї та щоб було обрано шлях діалогу", – написав Папа Римський.

Водночас, зазначив він, в Лівані припинення вогню "дає підстави для надії; воно символізує промінь полегшення для ліванського народу".