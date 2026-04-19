Інтерфакс-Україна
Політика
16:44 19.04.2026

Естонія не дозволить прем'єру Словаччини Фіцо пролетіти через свою територію до Москви на парад 9 травня – глава МЗС

Естонія не надасть дозволу прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на проліт через свою територію до Москви для участі в параді 9 травня, заявив глава естонського МЗС Маргус Цахкна.

"Фіцо і цього року не отримає дозволу на використання повітряного простору Естонії для польоту до Москви на парад 9 травня, мета якого – прославлення агресора. Ми заборонили це минулого року, і той самий принцип діє й зараз", – цитує МЗС Естонії главу відомства.

Міністр закордонних справ додав, що позиція Естонії чітка: жодна країна не може використовувати її повітряний простір для зміцнення відносин з Росією в той час, коли Росія продовжує ігнорувати міжнародні норми та вчиняти агресію проти безпеки України та всієї Європи.

Цахкна зазначив, що для країн ЄС і НАТО діє єдиний порядок отримання дозволів на посадку і проліт у рамках офіційних візитів, однак він не поширюється на випадки, коли повітряний простір Естонії передбачається використовувати для польотів до Росії.

Теги: #цахкна #парад #фіцо #естонія #рф

20:43 19.04.2026
РФ потрібна мобілізація, щоб повторити великий наступ на Україну або туди, де можна обмежуватися меншою кількістю бойових сил – Зеленський

05:15 19.04.2026
Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти – Стефанішина

07:20 18.04.2026
OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

06:55 18.04.2026
Окупанти за добу втратили 1080 осіб та 180 од. спецтехніки – Генштаб

18:10 17.04.2026
Словаччина оскаржуватиме заборону на імпорт російського газу в Суді Євросоюзу

10:59 13.04.2026
Фіцо готовий до співпраці з новим угорським прем'єр-міністром

17:48 10.04.2026
МЗС Естонії, Латвії та Литви відкинули звинувачення Росії у сприянні атакам дронів

03:49 10.04.2026
Естонія оновлює стратегію безпеки: передбачено дії у разі можливої окупації – ЗМІ

14:41 09.04.2026
Естонія призупиняє закупівлю БМП і виділить вивільнені EUR500 млн на ППО і дрони

17:53 31.03.2026
Генштаб Естонії підтвердив проліт іноземних БпЛА під час масованої атаки на РФ – ЗМІ

