Естонія не дозволить прем'єру Словаччини Фіцо пролетіти через свою територію до Москви на парад 9 травня – глава МЗС

Естонія не надасть дозволу прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на проліт через свою територію до Москви для участі в параді 9 травня, заявив глава естонського МЗС Маргус Цахкна.

"Фіцо і цього року не отримає дозволу на використання повітряного простору Естонії для польоту до Москви на парад 9 травня, мета якого – прославлення агресора. Ми заборонили це минулого року, і той самий принцип діє й зараз", – цитує МЗС Естонії главу відомства.

Міністр закордонних справ додав, що позиція Естонії чітка: жодна країна не може використовувати її повітряний простір для зміцнення відносин з Росією в той час, коли Росія продовжує ігнорувати міжнародні норми та вчиняти агресію проти безпеки України та всієї Європи.

Цахкна зазначив, що для країн ЄС і НАТО діє єдиний порядок отримання дозволів на посадку і проліт у рамках офіційних візитів, однак він не поширюється на випадки, коли повітряний простір Естонії передбачається використовувати для польотів до Росії.