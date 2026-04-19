Трамп знову пригрозив Ірану ударами по мостах і електростанціях

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що буде готовий завдати ударів по іранських мостах і електростанціях, якщо Тегеран не погодиться на угоду з Вашингтоном про врегулювання спірних питань.

"Ми пропонуємо дуже справедливу і розумну угоду. Сподіваюся, вони на неї погодяться, бо інакше США зруйнують усі іранські електростанції та мости", – написав він у соцмережі Truth Social.

"Я більше не буду "хорошим хлопцем", і якщо вони не погодяться на угоду, то я зроблю з Іраном те, що мали зробити ще попередні президенти США за минулі 47 років", – додав американський президент.

Наприкінці свого посту він заявив про необхідність "зупинити іранську машину вбивств".

Трамп заявив, що вчора Іран відкрив вогонь в Ормузькій протоці, і назвав це грубим порушенням угоди про перемир’я. "Іран оголосив, що закриває протоку, але наша блокада її вже закрила", – написав він.