15:48 19.04.2026

Переговорники США в понеділок прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном – Трамп

Переговорники США в понеділок прибудуть до Пакистану для переговорів з Іраном – Трамп
Американські парламентарі в понеділок прибудуть до Ісламабаду, де в них заплановані переговори з Іраном про врегулювання конфлікту, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Мої представники вирушають в Ісламабад. Вони прибудуть туди завтра ввечері для проведення переговорів", – написав він у соцмережі Truth Social у публікації, присвяченій іранській проблемі.

Трамп не уточнив, хто увійде до складу делегації США.

Попередній раунд переговорів теж відбувся в Ісламабаді.

