Позитивне ставлення українців до західних країн зростає, до США, ЄС і НАТО знизилось – дослідження КБФ

Баланс ставлення українців до більшості західних країн помітно зріс порівняно з вереснем 2025 року, у той же час до США, а також Європейського союзу та НАТО знизився, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму (КБФ) 2-8 квітня.

До США баланс ставлення (різниця між позитивними та негативними оцінками) становить +33,4% (47,1% – переважно позитивно, 16,8% – цілком позитивно). Порівняно з вереснем 2025 року показник дещо знизився – тоді баланс становив +46,6%.

Баланс ставлення до Європейського Союзу складає +63,4% (55,5% – переважно позитивно, 23,6% – цілком позитивно). У вересні 2025 року баланс був +79,2%.

До НАТО баланс ставлення складає +39,9% (48,8% – переважно позитивно, 16,2% – цілком позитивно). Порівняно з вереснем 2025 року показник знизився на 21,9% – тоді баланс становив +61,8%.

Найчастіше респонденти висловлюють позитивне ставлення до скандинавських та балтійських країн. Топ-лідери: Швеція (баланс +91,6%), Естонія (+88,6%), Литва (+88%), Данія (+87,7%), Нідерланди (+87,7%), Норвегія (+87,6%), Латвія (+87,5%), Фінляндія (+85,9%), а також Канада (+88,3%). Порівняно з вереснем 2025 року ставлення до всіх цих країн покращилося.

Серед інших європейських держав високі показники також мають Франція (+86,1%), Німеччина (+82,3%), Молдова (+82,1%), Італія (+81,9%), Велика Британія (+80,3%) та Чехія (77,2%).

Польща продемонструвала баланс +75,1% – зростання на 22% порівняно з вереснем 2025 року (+53,1%). Румунія отримала баланс +50,5% – помітне зростання на 21,9 відсоткових пункти (у вересні 2025 року баланс був +28,6%).

Помітне зростання позитивного ставлення до Японії – баланс +77,5%. Порівняно з вереснем 2025 року показник зріс на 24,8 відсоткових пункти (тоді було +52,7%).

Туреччина отримала баланс +56,7%, Словаччина +30,4%, Ізраїль +23,3%.

Серед європейських країн найнижчий баланс має Угорщина – мінус 29,1%, хоча порівняно з вереснем 2025 року показник покращився на 15,7 відсоткових пункти (тоді мінус 44,8%).

Найгірший рівень ставлення українців зафіксовано до РФ – баланс мінус 90,5%. До Білорусі – мінус 64,3%, до Ірану – мінус 62,5%.

До КНР ставлення дещо покращилося – баланс мінус 33,2%. Це зростання на 37,1 відсоткових пункти порівняно з вереснем 2025 року, коли баланс становив мінус 70,3%.

Повний текст дослідження буде презентований під час Київського Безпекового Форуму 23 квітня.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму з 2 по 8 квітня 2026 року методом face-to-face інтерв’ю. Опитано 1200 респондентів віком від 18 років у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.