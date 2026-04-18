14:55 18.04.2026

Позитивне ставлення українців до західних країн зростає, до США, ЄС і НАТО знизилось – дослідження КБФ

Позитивне ставлення українців до західних країн зростає, до США, ЄС і НАТО знизилось – дослідження КБФ

Баланс ставлення українців до більшості західних країн помітно зріс порівняно з вереснем 2025 року, у той же час до США, а також Європейського союзу та НАТО знизився, свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму (КБФ) 2-8 квітня.

До США баланс ставлення (різниця між позитивними та негативними оцінками) становить +33,4% (47,1% – переважно позитивно, 16,8% – цілком позитивно). Порівняно з вереснем 2025 року показник дещо знизився – тоді баланс становив +46,6%.

Баланс ставлення до Європейського Союзу складає +63,4% (55,5% – переважно позитивно, 23,6% – цілком позитивно). У вересні 2025 року баланс був +79,2%.

До НАТО баланс ставлення складає +39,9% (48,8% – переважно позитивно, 16,2% – цілком позитивно). Порівняно з вереснем 2025 року показник знизився на 21,9% – тоді баланс становив +61,8%.

Найчастіше респонденти висловлюють позитивне ставлення до скандинавських та балтійських країн. Топ-лідери: Швеція (баланс +91,6%), Естонія (+88,6%), Литва (+88%), Данія (+87,7%), Нідерланди (+87,7%), Норвегія (+87,6%), Латвія (+87,5%), Фінляндія (+85,9%), а також Канада (+88,3%). Порівняно з вереснем 2025 року ставлення до всіх цих країн покращилося.

Серед інших європейських держав високі показники також мають Франція (+86,1%), Німеччина (+82,3%), Молдова (+82,1%), Італія (+81,9%), Велика Британія (+80,3%) та Чехія (77,2%).

Польща продемонструвала баланс +75,1% – зростання на 22% порівняно з вереснем 2025 року (+53,1%). Румунія отримала баланс +50,5% – помітне зростання на 21,9 відсоткових пункти (у вересні 2025 року баланс був +28,6%).

Помітне зростання позитивного ставлення до Японії – баланс +77,5%. Порівняно з вереснем 2025 року показник зріс на 24,8 відсоткових пункти (тоді було +52,7%).

Туреччина отримала баланс +56,7%, Словаччина +30,4%, Ізраїль +23,3%.

Серед європейських країн найнижчий баланс має Угорщина – мінус 29,1%, хоча порівняно з вереснем 2025 року показник покращився на 15,7 відсоткових пункти (тоді мінус 44,8%).

Найгірший рівень ставлення українців зафіксовано до РФ – баланс мінус 90,5%. До Білорусі – мінус 64,3%, до Ірану – мінус 62,5%.

До КНР ставлення дещо покращилося – баланс мінус 33,2%. Це зростання на 37,1 відсоткових пункти порівняно з вереснем 2025 року, коли баланс становив мінус 70,3%.

Повний текст дослідження буде презентований під час Київського Безпекового Форуму 23 квітня.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму з 2 по 8 квітня 2026 року методом face-to-face інтерв’ю. Опитано 1200 респондентів віком від 18 років у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:44 18.04.2026
Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

23:55 17.04.2026
Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

Сибіга за підсумками Анталійського форуму закликав знімати не лише Ормузьку, а й "Орбанську блокаду"

23:42 17.04.2026
Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

18:00 17.04.2026
Метою Транспортного співтовариства є повна інтеграція транспортних ринків, щоб не було жодної різниці в тому, як транспорт працює в ЄС чи в країнах-кандидатах – директор Постійного секретаріату

Метою Транспортного співтовариства є повна інтеграція транспортних ринків, щоб не було жодної різниці в тому, як транспорт працює в ЄС чи в країнах-кандидатах – директор Постійного секретаріату

17:27 17.04.2026
США на на засіданні Контактної групи по Україні закликали союзників пришвидшити перехід до "НАТО 3.0"

США на на засіданні Контактної групи по Україні закликали союзників пришвидшити перехід до "НАТО 3.0"

17:03 17.04.2026
В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

16:52 17.04.2026
Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

Національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство стартувало в Україні – Мінцифри

16:17 17.04.2026
Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

15:41 17.04.2026
Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

13:58 17.04.2026
Трамп втрачає підтримку українців, але ставлення до США залишається позитивним – дослідження КБФ

Трамп втрачає підтримку українців, але ставлення до США залишається позитивним – дослідження КБФ

ВАЖЛИВЕ

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

ОСТАННЄ

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

Сибіга та Санду обговорили підготовку до засідання КМ Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня

Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

Словаччина оскаржуватиме заборону на імпорт російського газу в Суді Євросоюзу

Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

Умєров обговорив з радником з питань національної безпеки Індії стан двосторонніх відносин

