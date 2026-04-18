Інтерфакс-Україна
Політика
12:17 18.04.2026

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

Контроль над Ормузькою протокою наразі повернувся до попереднього стану через триваючу блокаду іранських портів з боку США, заявили в Об’єднаному військовому командуванні КВІР.

У заяві, яку поширили державні ЗМІ Ірану та на яку посилається The Guardian, командування КВІР зазначило, що США "продовжують вчиняти акти піратства та морських грабежів під прикриттям так званої блокади".

"З цієї причини контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану, і ця стратегічна водна артерія зараз перебуває під суворим управлінням і контролем збройних сил.

Доки США не відновлять повну свободу судноплавства для суден, що курсують з Ірану до пунктів призначення і назад, статус Ормузької протоки залишатиметься під суворим контролем і в попередньому стан", – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що відповідно до угоди про припинення вогню Ормузьку протоку відкрито для проходу комерційних суден. Він також додав, що прохід буде відкритим до кінця періоду припинення вогню.

Також повідомлялося, що 13 квітня США заявили, що блокуватимуть судна, які входять до іранських портів та прибережних районів або виходять із них. Обмеження розпочали діяти у той же день. Блокада розповсюджується на усі пристані у Перській та Оманській затоках. Відповідну заяву опублікувало Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі

Теги: #квір #ормузька_протока #іран #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 18.04.2026
Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

Латвія може долучитися до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці – прем'єрка

09:05 18.04.2026
Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

Іран заявив, що не передаватиме збагачений уран США, попри заяви Трампа щодо домовленості про його вилучення

08:38 18.04.2026
Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

Китай розглядає можливість взяти під контроль або сприяти зниженню рівня збагаченого урану Ірану — ЗМІ

07:51 18.04.2026
Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

Іран заявив про значні розбіжності зі США щодо умов потенційної угоди та припинення вогню

07:20 18.04.2026
OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

OFAC продовжив дію генеральної ліцензії на продаж, доставку та розвантаження російської нафти до 16 травня

03:25 18.04.2026
США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

США та Іран обговорюють розмороження $20 млрд активів в обмін на ядерні обмеження – ЗМІ

01:09 18.04.2026
Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

Глава CENTCOM заявив про продовження морської блокади суден, пов'язаних з Іраном, до рішення Трампа

23:42 17.04.2026
Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

Зняття нафтової блокади Іраном поки має більше психологічний ефект для України – Parallel

22:44 17.04.2026
Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

Трамп заявив, що Іран у межах домовленостей погодився припинити підтримку "Хезболли" і ХАМАС – ЗМІ

19:50 17.04.2026
Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

Трамп: Очікую укладення угоди з Іраном упродовж одного або двох днів

ВАЖЛИВЕ

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

В ТС високо оцінюють співпрацю з Україною в імплементації законодавства ЄС, але констатують труднощі через війну

Статистичні дані Про агентство Налаштування Метою Транспортного співтовариства є наблизити країни-члени до ринку ЄС та повністю їх туди інтегрувати – директор Постійного секретаріату

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський візьме участь у міжнародній конференції лідерів щодо Ормузької протоки

ОСТАННЄ

Позитивне ставлення українців до західних країн зростає, до США, ЄС і НАТО знизилось – дослідження КБФ

Трамп знову критикує НАТО та називає "абсолютно неефективним"

Сибіга та Санду обговорили підготовку до засідання КМ Ради Європи в Кишиневі 14-15 травня

Свириденко у Вашингтоні обговорила з МФК інвестиційний "віш-лист" України у пріоритетних сферах

Прем'єр Нідерландів: серед можливих варіантів – військова місія з охорони Ормузської протоки

Британія, Франція та партнери оголосили про спільний план безпеки в Ормузькій протоці

Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

Словаччина оскаржуватиме заборону на імпорт російського газу в Суді Євросоюзу

Ердоган: Туреччина готова підтримати переговори РФ та України, включно з зустріччю лідерів

США на на засіданні Контактної групи по Україні закликали союзників пришвидшити перехід до "НАТО 3.0"

