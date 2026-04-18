В Ірані заявили, що контроль над Ормузькою протокою повернувся до "попереднього стану"

Контроль над Ормузькою протокою наразі повернувся до попереднього стану через триваючу блокаду іранських портів з боку США, заявили в Об’єднаному військовому командуванні КВІР.

У заяві, яку поширили державні ЗМІ Ірану та на яку посилається The Guardian, командування КВІР зазначило, що США "продовжують вчиняти акти піратства та морських грабежів під прикриттям так званої блокади".

"З цієї причини контроль над Ормузькою протокою повернувся до попереднього стану, і ця стратегічна водна артерія зараз перебуває під суворим управлінням і контролем збройних сил.

Доки США не відновлять повну свободу судноплавства для суден, що курсують з Ірану до пунктів призначення і назад, статус Ормузької протоки залишатиметься під суворим контролем і в попередньому стан", – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що відповідно до угоди про припинення вогню Ормузьку протоку відкрито для проходу комерційних суден. Він також додав, що прохід буде відкритим до кінця періоду припинення вогню.

Також повідомлялося, що 13 квітня США заявили, що блокуватимуть судна, які входять до іранських портів та прибережних районів або виходять із них. Обмеження розпочали діяти у той же день. Блокада розповсюджується на усі пристані у Перській та Оманській затоках. Відповідну заяву опублікувало Центральне командування США (CENTCOM) у соцмережі